Россия расширила список недружественных государств

Россия включила в перечень недружественных стран еще пять государств Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия включила в список «недружественных стран» Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства РФ.

«Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия», — сообщается на сайте.

Ранее президент России Владимир Путин поручил составить список недружественных стран. В него вошли государства, которые ввели против России экономические санкции на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. В списке уже значатся США и Чехия, передает RT.