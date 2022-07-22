Россия расширила список недружественных государств

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Интервью с архиеписокопом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Салехард. Май 2017 г, книга благотворителей, меценат, имена, список
Россия включила в перечень недружественных стран еще пять государств Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия включила в список «недружественных стран» Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства РФ.

«Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия», — сообщается на сайте.

Ранее президент России Владимир Путин поручил составить список недружественных стран. В него вошли государства, которые ввели против России экономические санкции на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. В списке уже значатся США и Чехия, передает RT.

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Россия включила в список «недружественных стран» Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства РФ. «Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия», — сообщается на сайте. Ранее президент России Владимир Путин поручил составить список недружественных стран. В него вошли государства, которые ввели против России экономические санкции на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. В списке уже значатся США и Чехия, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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