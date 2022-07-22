Куйвашев рад, что перед его визитом чиновники не красили траву

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Школа в Краснотурьинске. Свердловская область
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил стройплощадку школы в Краснотурьинске Фото:

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложили, что перед его приездом в Краснотурьинск местные чиновники решили помыть стройплощадку школы №2. Об этом глава региона рассказал у себя в telegram-канале.

«Приехал в Краснотурьинск, на стройплощадку школы №2. Смотрю — как-то слишком чисто для стройки, ни мусора, ни грязи. А мне помощница шепчет, что площадку перед моим приездом помыли. Ну, хоть траву не покрасили — уже хорошо!» — написал Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Краснотурьинске местные жители заметили, что коммунальщики подметают и моют стройплощадку школы №2. Прибраться на стройке решили за несколько часов до визита губернатора в город.

Школа в Краснотурьинске. Свердловская область
Губернатор Свердловской области заложил первый камень на стройплощадке школы в Краснотурьинске
Фото:
Школа в Краснотурьинске. Свердловская область
Фото:
Школа в Краснотурьинске. Свердловская область
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов выступил на церемонии закладки первого камня на стройплощадке школы №2
Фото:
Школа в Краснотурьинске. Свердловская область
Фото:
Школа в Краснотурьинске. Свердловская область
Фото:
Школа в Краснотурьинске. Свердловская область
Фото:

Поездка в Краснотурьинск — часть двухдневного предвыборного турне Куйвашева по северу Свердловской области. Узнав о готовящемся визите, местные жители позвали Куйвашева прогуляться по разбитому двору возле их дома.

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Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложили, что перед его приездом в Краснотурьинск местные чиновники решили помыть стройплощадку школы №2. Об этом глава региона рассказал у себя в telegram-канале. «Приехал в Краснотурьинск, на стройплощадку школы №2. Смотрю — как-то слишком чисто для стройки, ни мусора, ни грязи. А мне помощница шепчет, что площадку перед моим приездом помыли. Ну, хоть траву не покрасили — уже хорошо!» — написал Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что в Краснотурьинске местные жители заметили, что коммунальщики подметают и моют стройплощадку школы №2. Прибраться на стройке решили за несколько часов до визита губернатора в город. Поездка в Краснотурьинск — часть двухдневного предвыборного турне Куйвашева по северу Свердловской области. Узнав о готовящемся визите, местные жители позвали Куйвашева прогуляться по разбитому двору возле их дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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