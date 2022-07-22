Куйвашев рад, что перед его визитом чиновники не красили траву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил стройплощадку школы в Краснотурьинске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложили, что перед его приездом в Краснотурьинск местные чиновники решили помыть стройплощадку школы №2. Об этом глава региона рассказал у себя в telegram-канале.

«Приехал в Краснотурьинск, на стройплощадку школы №2. Смотрю — как-то слишком чисто для стройки, ни мусора, ни грязи. А мне помощница шепчет, что площадку перед моим приездом помыли. Ну, хоть траву не покрасили — уже хорошо!» — написал Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Краснотурьинске местные жители заметили, что коммунальщики подметают и моют стройплощадку школы №2. Прибраться на стройке решили за несколько часов до визита губернатора в город.

Губернатор Свердловской области заложил первый камень на стройплощадке школы в Краснотурьинске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов выступил на церемонии закладки первого камня на стройплощадке школы №2 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Поездка в Краснотурьинск — часть двухдневного предвыборного турне Куйвашева по северу Свердловской области. Узнав о готовящемся визите, местные жители позвали Куйвашева прогуляться по разбитому двору возле их дома.