Ученые нашли захоронения людей, живших в регионе в X—XII веках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ученые в ЯНАО на средневековом могильнике «Нюрымпосллор 4» обнаружили мумию ребенка с серебряной маской на лице. Об этом сообщается на сайте научного центра изучения Арктики.

«Погребение было обнаружено на средневековом могильнике „Нюрымпосллор 4“. В ходе полевых работ, проводившихся на памятнике с 15 июня по 15 июля, ученые сделали раскоп площадью 55 квадратных метров с семью детскими и взрослыми захоронениями. В самом первом погребении было найдено тело ребенка, умершего незадолго после рождения», — говорится в сообщении.

В детском погребении ученые обнаружили мумифицированные останки тканей и волос ребенка. «Всю область лица перекрывали серебряные пластины и серебряная фольга. Две серебряные накладки были нашиты на лицевое покрывало в области глаз. Вероятно, именно лицевая серебряная маска и послужила причиной мумификации ребенка», — рассказал руководитель экспедиции Александр Гусев.

Захоронение взрослых жителей были разграблены в средневековье. «Основные „удары“ грабителей приходились в область груди и живота погребенного. Имело ограбление ритуальный характер для „обезвреживания“ покойного, либо его нарушили с целью обогащения, сегодня ответить сложно», — добавили в научном центре.

Ученым удалось выяснить, что умерших укладывали в лодку с выпрямленными вдоль туловища руками, а лицо накрывали меховыми покрывалами. Также в лодку складывали ножи, украшения и прочее. «Найденные артефакты позволили предварительно датировать могильник „Нюрымпосллор 4“ X—XII веками», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги археологи обнаружили следы пребывания человека, которым около пяти тысяч лет. Ученые считают, что люди, которые оставили керамические предметы, были кочевниками-оленеводами.

Ученые нашли тело ребенка, жившего в X—XII веках. Научный центр изучения Арктики

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