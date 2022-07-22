Появились подробности ЧП с автобусом Екатеринбург-Соликамск

22 июля 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Пассажирка рассказала почему автобус улетел в кювет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Пассажиры автобуса Екатеринбург-Соликамск рассказали URA.RU подробности о произошедшем ЧП. В ночь на 22 июля автобус с пассажирами улетел в кювет неподалеку от поселка Усьва (Пермский край). «После того как мы выехали из Екатеринбурга, автобус дважды останавливался на ремонт. В Гремячинске я слышала разговор водителей, один из них говорил, что дальше ехать нельзя, но второй решил сесть за руль. В какой-то момент водитель закричал: «Господа, мы уходим в кювет! У нас отказали тормоза!» — поделилась пассажирка автобуса Татьяна. По словам диспетчера компании-перевозчика, все автобусы перед поездками проходят проверку, о причинах произошедшего в компании говорить не стали, сославшись на то, что связи с водителем нет, за ним выехал автомобиль организации для транспортировки автобуса в Екатеринбург. В краевом ГУ МВД сообщили, что на место выезжали сотрудники ДПС и медики, всех пассажиров осмотрели, никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о том, что в автобусе перед ЧП были слышны посторонние шумы. Пассажиры считают, что автобус выехал из Екатеринбурга в неисправном состоянии. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пассажиры автобуса Екатеринбург-Соликамск рассказали URA.RU подробности о произошедшем ЧП. В ночь на 22 июля автобус с пассажирами улетел в кювет неподалеку от поселка Усьва (Пермский край). «После того как мы выехали из Екатеринбурга, автобус дважды останавливался на ремонт. В Гремячинске я слышала разговор водителей, один из них говорил, что дальше ехать нельзя, но второй решил сесть за руль. В какой-то момент водитель закричал: «Господа, мы уходим в кювет! У нас отказали тормоза!» — поделилась пассажирка автобуса Татьяна. По словам диспетчера компании-перевозчика, все автобусы перед поездками проходят проверку, о причинах произошедшего в компании говорить не стали, сославшись на то, что связи с водителем нет, за ним выехал автомобиль организации для транспортировки автобуса в Екатеринбург. В краевом ГУ МВД сообщили, что на место выезжали сотрудники ДПС и медики, всех пассажиров осмотрели, никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о том, что в автобусе перед ЧП были слышны посторонние шумы. Пассажиры считают, что автобус выехал из Екатеринбурга в неисправном состоянии.