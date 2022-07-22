Рубль ослаб на фоне решения ЦБ снизить ключевую ставку

Доллар и евро выросли на 1,2 и 0,74 рубля соответственно, свидетельствуют данные Мосбиржи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рубль начал падение после объявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 8%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На данный момент доллар вырос на 1,2 рубля и достиг 57,85 рублей. Евро поднялся на 0,74 рубля и торгуется на уровне 57,98 рублей.

Ранее ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8,00% годовых. Это стало пятым снижением ключевой ставки с февраля.