Рубль ослаб на фоне решения ЦБ снизить ключевую ставку

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Доллар и евро выросли на 1,2 и 0,74 рубля соответственно, свидетельствуют данные Мосбиржи Фото:

Рубль начал падение после объявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 8%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На данный момент доллар вырос на 1,2 рубля и достиг 57,85 рублей. Евро поднялся на 0,74 рубля и торгуется на уровне 57,98 рублей.

Ранее ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8,00% годовых. Это стало пятым снижением ключевой ставки с февраля.

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Рубль начал падение после объявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 8%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. На данный момент доллар вырос на 1,2 рубля и достиг 57,85 рублей. Евро поднялся на 0,74 рубля и торгуется на уровне 57,98 рублей. Ранее ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8,00% годовых. Это стало пятым снижением ключевой ставки с февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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