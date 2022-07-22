Центробанк предупредил о падении рубля

22 июля 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

ЦБ снизил ключевую ставку до 8% Фото: Антон Белицкий © URA.RU Банк России прогнозирует ослабление рубля и снижение потенциала российской экономики. Об этом сообщили на брифинге Центробанка. «Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к ослаблению рубля», — заявили на брифинге представители Центробанка. При такой ситуации потенциал российской экономики снизится больше ожидаемого. Такие последствия могут быть вызваны медленным восполнением запасов сырья и продуктов, на которые возник дефицит в результате санкций Евросоюза. Также на ослабление позиций рубля оказывает влияние снижение спроса на экспорт российских товаров. Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. На такое решение повлияло ослабление инфляции. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Банк России прогнозирует ослабление рубля и снижение потенциала российской экономики. Об этом сообщили на брифинге Центробанка. «Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к ослаблению рубля», — заявили на брифинге представители Центробанка. При такой ситуации потенциал российской экономики снизится больше ожидаемого. Такие последствия могут быть вызваны медленным восполнением запасов сырья и продуктов, на которые возник дефицит в результате санкций Евросоюза. Также на ослабление позиций рубля оказывает влияние снижение спроса на экспорт российских товаров. Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. На такое решение повлияло ослабление инфляции.