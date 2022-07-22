Центробанк предупредил о падении рубля

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Клипарт. Москва, центробанк, банк россии, цбрф
ЦБ снизил ключевую ставку до 8% Фото:

Банк России прогнозирует ослабление рубля и снижение потенциала российской экономики. Об этом сообщили на брифинге Центробанка.

«Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к ослаблению рубля», — заявили на брифинге представители Центробанка. При такой ситуации потенциал российской экономики снизится больше ожидаемого.

Такие последствия могут быть вызваны медленным восполнением запасов сырья и продуктов, на которые возник дефицит в результате санкций Евросоюза. Также на ослабление позиций рубля оказывает влияние снижение спроса на экспорт российских товаров.

Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. На такое решение повлияло ослабление инфляции.

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Банк России прогнозирует ослабление рубля и снижение потенциала российской экономики. Об этом сообщили на брифинге Центробанка. «Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к ослаблению рубля», — заявили на брифинге представители Центробанка. При такой ситуации потенциал российской экономики снизится больше ожидаемого. Такие последствия могут быть вызваны медленным восполнением запасов сырья и продуктов, на которые возник дефицит в результате санкций Евросоюза. Также на ослабление позиций рубля оказывает влияние снижение спроса на экспорт российских товаров. Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. На такое решение повлияло ослабление инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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