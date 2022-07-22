Центробанк предупредил о падении рубля

Банк России прогнозирует ослабление рубля и снижение потенциала российской экономики. Об этом сообщили на брифинге Центробанка.
«Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к ослаблению рубля», — заявили на брифинге представители Центробанка. При такой ситуации потенциал российской экономики снизится больше ожидаемого.
Такие последствия могут быть вызваны медленным восполнением запасов сырья и продуктов, на которые возник дефицит в результате санкций Евросоюза. Также на ослабление позиций рубля оказывает влияние снижение спроса на экспорт российских товаров.
Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. На такое решение повлияло ослабление инфляции.
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