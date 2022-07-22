Кандидат на пост премьера Италии дала обещание насчет России

Италия продолжит поставлять оружие на Украину, пообещала Джорджия Мелони Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Италия продолжит поставлять оружие на Украину и поддерживать ее в конфликте с Россией, если партия «Братья Италии» победит на итальянских выборах. Такое предвыборное обещание дала глава партии и кандидат на пост премьер-министра Италии Джорджия Мелони.

«Италия продолжит отправлять оружие на Украину и поддержит Киев в его противостоянии с Россией. Мы всегда защищали и поддерживали дело Украины не только потому, что мы верим в это дело, но и потому, что Италия не может рисковать быть слабым звеном в западном альянсе», — заявила Мелони телерадиокомпании RAI, ее слова передает агентство Reuters. Она добавила, что страны Запада могут рассчитывать на Италию.

Отмечается, что партия «Братья Италии» были одной из немногих, кто безоговорочно поддержал решение бывшего премьер-министра Италии Марио Драги отправить оружие на Украину. По данным Reuters, ближайшие союзники «Братьев Италии» — консервативные партии «Лига» и «Вперед, Италия» — отнеслись к поставкам оружия двойственно. Обе партии известны своими связями с Россией. Глава «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони утверждал, что он и президент России Владимир Путин — «хорошие друзья», а лидер «Лиги» Маттео Сальвини называл Путина «лучшим государственным деятелем на земле».

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги, сообщает «Царьград». Также президент распустил парламент страны, передает телеканал 360. Досрочные выборы в парламент назначены на 25 сентября.

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