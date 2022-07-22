Евгения Куйвашева (слева) возмутило, что его поручение не могут исполнить уже год Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил мэру Краснотурьинска Александру Устинову прокуратурой. Главу региона возмутило, что власти никак не могут решить проблему жильцов дома на ул. Попова, 71, хотя прошел уже год.

В августе 2021-го во время предвыборной поездки Куйвашева в город к нему обратились местные жительницы. Они пожаловались, что их дом построили с нарушениями, и теперь его постоянно топит. Куйвашев лично осмотрел здание (хотя в графике этого пункта не было) и распорядился исправить ситуацию.

«Сегодня я снова встретился с жильцами этого дома (Куйвашев 22 июля работает в Краснотурьинске — прим. URA.RU). И что я от них услышал? Ремонт завершен — а крыша снова протекает. Квартиры топит во время дождей. Люди вынуждены жить на даче и делать ремонты за свой счет, пенсионеры потратили на это все свои накопления. Я уже лично сказал мэру, что так дело не пойдет. В ближайшие дни в город приедет глава Госжилстройнадзора Алексей Россолов и будет лично контролировать решение проблемы. Не надо вынуждать меня обращаться в прокуратуру», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, прикрепив видео.

«Можно нам опять Россолова? Такой дядечка хороший», — говорит на видео одна из женщин. Куйвашев пообещал, что в ближайшее время созвонится с ними, чтобы проконтролировать, как решается их проблема.