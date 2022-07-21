21 июля 2022

В правительстве опровергли введение COVID-запрета для тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в городе. Тюмень, тротуар, маска, плитка, осень, желтый лист, медицинская маска
В регионе отменили масочный режим, и детские сады — не исключение Фото:

Жители Тюменской области могут посещать детские сады не надевая маски, подобный запрет в регионе не установлен. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства. Ранее правило об использовании масок для родителей дошкольников ввели в одном из детсадов Тобольска.

«Требование о соблюдении масочного режима родителями не правомерно. На совещании образовательных организаций Тобольска говорилось, что учреждения обязаны организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием масок и перчаток. На других участников отношений, в том числе родителей, правила не распространяются», — пояснили URA.RU в информационном центре правительства региона.

Как ранее писало агентство, в детском саду №14 Тобольска у родителей потребовали надевать маски при посещении учреждения. Как пояснили в организации, такое правило ввел городской департамент образования. Власти это отрицали.

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Жители Тюменской области могут посещать детские сады не надевая маски, подобный запрет в регионе не установлен. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства. Ранее правило об использовании масок для родителей дошкольников ввели в одном из детсадов Тобольска. «Требование о соблюдении масочного режима родителями не правомерно. На совещании образовательных организаций Тобольска говорилось, что учреждения обязаны организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием масок и перчаток. На других участников отношений, в том числе родителей, правила не распространяются», — пояснили URA.RU в информационном центре правительства региона. Как ранее писало агентство, в детском саду №14 Тобольска у родителей потребовали надевать маски при посещении учреждения. Как пояснили в организации, такое правило ввел городской департамент образования. Власти это отрицали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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