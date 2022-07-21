В правительстве опровергли введение COVID-запрета для тюменцев

22 июля 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

В регионе отменили масочный режим, и детские сады — не исключение Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюменской области могут посещать детские сады не надевая маски, подобный запрет в регионе не установлен. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства. Ранее правило об использовании масок для родителей дошкольников ввели в одном из детсадов Тобольска. «Требование о соблюдении масочного режима родителями не правомерно. На совещании образовательных организаций Тобольска говорилось, что учреждения обязаны организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием масок и перчаток. На других участников отношений, в том числе родителей, правила не распространяются», — пояснили URA.RU в информационном центре правительства региона. Как ранее писало агентство, в детском саду №14 Тобольска у родителей потребовали надевать маски при посещении учреждения. Как пояснили в организации, такое правило ввел городской департамент образования. Власти это отрицали. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жители Тюменской области могут посещать детские сады не надевая маски, подобный запрет в регионе не установлен. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства. Ранее правило об использовании масок для родителей дошкольников ввели в одном из детсадов Тобольска. «Требование о соблюдении масочного режима родителями не правомерно. На совещании образовательных организаций Тобольска говорилось, что учреждения обязаны организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием масок и перчаток. На других участников отношений, в том числе родителей, правила не распространяются», — пояснили URA.RU в информационном центре правительства региона. Как ранее писало агентство, в детском саду №14 Тобольска у родителей потребовали надевать маски при посещении учреждения. Как пояснили в организации, такое правило ввел городской департамент образования. Власти это отрицали.