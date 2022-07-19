Родителей, чьи дети посещают детский сад №14 Тобольска (Тюменская область), вынуждают носить маски при визитах в учреждение, хотя в регионе масочный режим отменен. На это жители пожаловались в социальных сетях.
«Уважаемые родители! Масочный режим сохраняется. Не забывайте надевать маски, заходя в детский сад», — фото такого объявления жители разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях к посту ситуация возмутила тоболяков. «Незаконно, по всей территории РФ давно отменено все. Распечатайте поправки и предъявляйте при входе», — написала Анастасия Чернышева. «Давно никто не ходит в масках. В них еще больше грязи соберешь, причем тут здоровье», — удивляется Алексей Чернышев. «Да не, может старое объявление висит», — считает Снежана Долматова.
Информацию URA.RU подтвердили в детском саду. Завхоз учреждения сообщила, что решение о ношении масок принято по указанию властей.
«Наша замдиректора была на совещании в городском департаменте образования. Там сказали, что в школах и садах маски не отменяли, приказа не было. Поэтому режим продолжается», — пояснила сотрудница детсада №14.
В пресс-службе администрации Тобольска журналиста агентства заверили, что на совещании в департаменте речи о масках не было. URA.RU направило запрос в областной депобразования, ответ ожидается.
В Роспотребнадзоре региона пояснили, что сейчас в Тюменской области ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер. Обязать кого-либо их надевать нельзя.
Ранее агентство писало, что губернатор Александр Моор отменил обязательный масочный режим в регионе, ранее введенный из-за коронавируса. Ослабить ограничения позволила снизившаяся заболеваемость.
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Родителей, чьи дети посещают детский сад №14 Тобольска (Тюменская область), вынуждают носить маски при визитах в учреждение, хотя в регионе масочный режим отменен. На это жители пожаловались в социальных сетях. «Уважаемые родители! Масочный режим сохраняется. Не забывайте надевать маски, заходя в детский сад», — фото такого объявления жители разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту ситуация возмутила тоболяков. «Незаконно, по всей территории РФ давно отменено все. Распечатайте поправки и предъявляйте при входе», — написала Анастасия Чернышева. «Давно никто не ходит в масках. В них еще больше грязи соберешь, причем тут здоровье», — удивляется Алексей Чернышев. «Да не, может старое объявление висит», — считает Снежана Долматова. Информацию URA.RU подтвердили в детском саду. Завхоз учреждения сообщила, что решение о ношении масок принято по указанию властей. «Наша замдиректора была на совещании в городском департаменте образования. Там сказали, что в школах и садах маски не отменяли, приказа не было. Поэтому режим продолжается», — пояснила сотрудница детсада №14. В пресс-службе администрации Тобольска журналиста агентства заверили, что на совещании в департаменте речи о масках не было. URA.RU направило запрос в областной депобразования, ответ ожидается. В Роспотребнадзоре региона пояснили, что сейчас в Тюменской области ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер. Обязать кого-либо их надевать нельзя. Ранее агентство писало, что губернатор Александр Моор отменил обязательный масочный режим в регионе, ранее введенный из-за коронавируса. Ослабить ограничения позволила снизившаяся заболеваемость.