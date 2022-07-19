В детском саду у тоболяков требуют надевать маски, которые в регионе отменили почти два месяца назад Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Родителей, чьи дети посещают детский сад №14 Тобольска (Тюменская область), вынуждают носить маски при визитах в учреждение, хотя в регионе масочный режим отменен. На это жители пожаловались в социальных сетях.

«Уважаемые родители! Масочный режим сохраняется. Не забывайте надевать маски, заходя в детский сад», — фото такого объявления жители разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к посту ситуация возмутила тоболяков. «Незаконно, по всей территории РФ давно отменено все. Распечатайте поправки и предъявляйте при входе», — написала Анастасия Чернышева. «Давно никто не ходит в масках. В них еще больше грязи соберешь, причем тут здоровье», — удивляется Алексей Чернышев. «Да не, может старое объявление висит», — считает Снежана Долматова.

Информацию URA.RU подтвердили в детском саду. Завхоз учреждения сообщила, что решение о ношении масок принято по указанию властей.

«Наша замдиректора была на совещании в городском департаменте образования. Там сказали, что в школах и садах маски не отменяли, приказа не было. Поэтому режим продолжается», — пояснила сотрудница детсада №14.

В пресс-службе администрации Тобольска журналиста агентства заверили, что на совещании в департаменте речи о масках не было. URA.RU направило запрос в областной депобразования, ответ ожидается.

В Роспотребнадзоре региона пояснили, что сейчас в Тюменской области ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер. Обязать кого-либо их надевать нельзя.

Ранее агентство писало, что губернатор Александр Моор отменил обязательный масочный режим в регионе, ранее введенный из-за коронавируса. Ослабить ограничения позволила снизившаяся заболеваемость.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам