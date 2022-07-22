Бойцам, атаковавшим парковки Екатеринбурга, грозит кровная месть

Люди вора в законе приготовились мстить «Визовским» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спортсмены, считающиеся членами ОПГ «Визовские», во время налета на парковки и бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге напали на человека вора в законе Ахмеда Домбаева (Шалинского), пообещавшего отомстить нападавшим. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Во время атаки на „Манхэттен“ или на одну из стоянок спортсмены избили приближенного Ахмеда Домбаева. Вор в законе пообещал устроить кровную месть, боевики готовы выехать по звонку», — рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция будет пресекать любые попытки устроить разборки в стиле 90-х годов. По его словам, сотрудники МВД обеспечат порядок в городе.

Бойцы в масках, причисляемые к ОПГ «Визовские», устроили налет на БЦ «Манхэттен» 17 июля, избив охранника и сломав двери в хозяйственное помещение. После этого спортсмены направились на платные парковки на улицах Металлургов, 60, Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 168б. Там они открыли стрельбу и угрожали местным сотрудникам. На место выехали силовики областного главка полиции при поддержке ОМОН. На 18 спортсменов составили административные протоколы и арестовали на 10 суток. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее источник сообщил, что двоим из задержанных понадобилась госпитализация.