Бойцам противостояли сотрудники ОБОП и спецназа из подразделения «ГРОМ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вечером 17 июля группировка спортсменов, которых источники называют членами ОПГ «Визовские», пыталась захватить бизнес-центр «Манхэттен» и екатеринбургские платные парковки, принадлежащие ООО «Титан». Операции предполагалось закончить одним днем, сообщил URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

«Подозреваемым в избиении сотрудника службы безопасности в БЦ „Мантхэттен“, оказался спортсмен 1990 года рождения. Он также был задержан. Та же группа, которая „отличилась“ в бизнес-центре, вечером таким же криминальным способом намеревалась насильственно захватить автопарковку на Крауля, но эту попытку оперативно пресекли», — рассказал Горелых.

Он отметил, что группировка, приехавшая в БЦ «Манхэттен», пыталось психологически подавить охрану на ресепшене, используя «гангстерский» стиль поведения. При этом Горелых подчеркнул, что группировке не удалось решить проблемы в стиле 90-х годов — спортсменов задержали. Всего силовикам из подразделения по борьбе с организованной преступностью и бойцам спецназа «ГРОМ» удалось поймать 22 человека. С ними проводится работа.

О нападении на БЦ «Манхэттен» сообщили очевидцы. По их словам, толпа бойцов в масках напала на охранника и сломала двери БЦ. В конфликте заподозрили спортсменов, связанных с управляющей «Кировская», которая ведет спор за здание с УК «Аурус». Однако директор УК Михаил Ярошевский в разговоре с URA.RU опроверг свое участие в конфликте.

Позднее, после нападения, очевидцы рассказали о попытке захвата парковки на улице Крауля, 168б. Неизвестные открыли стрельбу и угрожали находящимся на парковке людям. По словам инсайдера URA.RU, в конфликте были замешаны спортсмены, связанные с ООО «Титан». Они официально имеют контроль над парковками на улице Металлургов, 60, Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 168б. Однако источники сообщают, что во владении этими объектами заинтересованы члены ОПГ «Визовские». Полковник Горелых подчеркивал, что сыщики определяют причастность спортсменов к преступлениям.

Фото: URA.RU

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