Спортсмены, атаковавшие парковки Екатеринбурга, попали в больницу

Вооруженных спортсменов задержали после вооруженного захвата парковок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двоих из 18 спортсменов, считающихся членами ОПГ «Визовские», которые участвовали в захвате парковок и бизнес-центра «Манхэттен» в Екатеринбурге, после задержания пришлось госпитализировать. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Двое задержанных вечером 17 июля оказались в больнице. Один из них был жестко избит», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, как появились травмы и насколько они серьезны, но сейчас «бойцам» предстоит протий крус лечения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал URA.RU, что правоохранители составили 18 протоколов об административном правонарушении, а затем Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал спортсменов на 10 суток. Также после нападения на охранника БЦ «Манхэттн» было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство с применением насилия или угрозой его применения). Однако позднее избитый отказался писать заявление. О госпитализации задержанных официальной информации не поступало.

Спортсмены в масках 17 июля ворвались в БЦ «Манхэттен» 17 июля, устроили погром и избили охрану. После этого они скрылись и вечером того же дня напали сразу на три платные парковки Екатеринбурга на улицах Металлургов, 60, Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 168б. Бойцы устроили стрельбу и угрожали присутствующим на объектах сотрудников ООО «Титан», которым принадлежат парковки. На место приехали силовики из свердловского главка полиции со спецназом. Нападавших задержали, а позднее арестовали на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

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