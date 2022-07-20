В Германии раскритиковали план ЕС по сокращению потребления газа

21 июля 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

Цель Евросоюза сократить потребление газа является лишь «показухой», заявил Штеффан Котре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Призывы Евросоюза к сокращению потребления газа на 15% являются «показухой», так как абсолютно нецелесообразны в условиях энергетического кризиса. Об этом заявил член комитета бундестага Германии по вопросам энергетики и защиты климата Штеффан Котре. «Подобные заявления — показуха, пока мы почти полностью зависим от российского газа. Например, Голландия отказывается поставлять газ в Германию из-за риска „землетрясений“ в процессе добычи. Норвегия уже заявила, что не сможет заместить поставки из РФ. Инфраструктура для использования СПГ в ФРГ будет готова не ранее 2023 года», — заявил Штеффан Котре «Известиям». По его словам, правительство ФРГ стоит перед большой дилеммой из-за нужды в российских энергоносителях. Депутат уверен, что эмбарго на них никак не поможет Украине, потому Европа должна вернуться к сотрудничеству с Москвой. Ранее в Европейской комиссии предложили новый план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление топлива в Европе на 15% до следующей весны. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. 18 июля «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Призывы Евросоюза к сокращению потребления газа на 15% являются «показухой», так как абсолютно нецелесообразны в условиях энергетического кризиса. Об этом заявил член комитета бундестага Германии по вопросам энергетики и защиты климата Штеффан Котре. «Подобные заявления — показуха, пока мы почти полностью зависим от российского газа. Например, Голландия отказывается поставлять газ в Германию из-за риска „землетрясений“ в процессе добычи. Норвегия уже заявила, что не сможет заместить поставки из РФ. Инфраструктура для использования СПГ в ФРГ будет готова не ранее 2023 года», — заявил Штеффан Котре «Известиям». По его словам, правительство ФРГ стоит перед большой дилеммой из-за нужды в российских энергоносителях. Депутат уверен, что эмбарго на них никак не поможет Украине, потому Европа должна вернуться к сотрудничеству с Москвой. Ранее в Европейской комиссии предложили новый план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление топлива в Европе на 15% до следующей весны. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. 18 июля «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе.