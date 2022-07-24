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Перми поступило предложение о побратимстве от зарубежных городов

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, флаг пермского края, флаг, флаг перми
Пермь рассматривает предложения о побратимстве Фото:

У Перми могут появиться новые зарубежные города-побратимы. Предложения поступают с Востока, рассказал URA.RU руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских.

«Мы, безусловно, будем развивать отношения с теми городами, кто готов и открыт для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Уже поступают предложения об установлении дружественных связей с зарубежными городами, но пока говорить о конкретике рано. Скажу лишь, что это восточное направление», — сказал Молоковских.

Он отметил, что мэрия Перми уделяет большое внимание и межмуниципальному сотрудничеству внутри страны. Так, в этом году подписаны соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургом, Тюменью и Уфой. Города активно делятся своим опытом в различных сферах.

Ранее сообщалось, что некоторые города-побратимы решили приостановить или прекратить сотрудничество с Пермью. Но, как отмечает Молоковских, сами чиновники этих городов подчеркивают, что отношения строятся не между правительствами, а между людьми.

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У Перми могут появиться новые зарубежные города-побратимы. Предложения поступают с Востока, рассказал URA.RU руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских. «Мы, безусловно, будем развивать отношения с теми городами, кто готов и открыт для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Уже поступают предложения об установлении дружественных связей с зарубежными городами, но пока говорить о конкретике рано. Скажу лишь, что это восточное направление», — сказал Молоковских. Он отметил, что мэрия Перми уделяет большое внимание и межмуниципальному сотрудничеству внутри страны. Так, в этом году подписаны соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургом, Тюменью и Уфой. Города активно делятся своим опытом в различных сферах. Ранее сообщалось, что некоторые города-побратимы решили приостановить или прекратить сотрудничество с Пермью. Но, как отмечает Молоковских, сами чиновники этих городов подчеркивают, что отношения строятся не между правительствами, а между людьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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