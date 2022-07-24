Перми поступило предложение о побратимстве от зарубежных городов

25 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермь рассматривает предложения о побратимстве Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU У Перми могут появиться новые зарубежные города-побратимы. Предложения поступают с Востока, рассказал URA.RU руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских. «Мы, безусловно, будем развивать отношения с теми городами, кто готов и открыт для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Уже поступают предложения об установлении дружественных связей с зарубежными городами, но пока говорить о конкретике рано. Скажу лишь, что это восточное направление», — сказал Молоковских. Он отметил, что мэрия Перми уделяет большое внимание и межмуниципальному сотрудничеству внутри страны. Так, в этом году подписаны соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургом, Тюменью и Уфой. Города активно делятся своим опытом в различных сферах. Ранее сообщалось, что некоторые города-побратимы решили приостановить или прекратить сотрудничество с Пермью. Но, как отмечает Молоковских, сами чиновники этих городов подчеркивают, что отношения строятся не между правительствами, а между людьми. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

У Перми могут появиться новые зарубежные города-побратимы. Предложения поступают с Востока, рассказал URA.RU руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских. «Мы, безусловно, будем развивать отношения с теми городами, кто готов и открыт для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Уже поступают предложения об установлении дружественных связей с зарубежными городами, но пока говорить о конкретике рано. Скажу лишь, что это восточное направление», — сказал Молоковских. Он отметил, что мэрия Перми уделяет большое внимание и межмуниципальному сотрудничеству внутри страны. Так, в этом году подписаны соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургом, Тюменью и Уфой. Города активно делятся своим опытом в различных сферах. Ранее сообщалось, что некоторые города-побратимы решили приостановить или прекратить сотрудничество с Пермью. Но, как отмечает Молоковских, сами чиновники этих городов подчеркивают, что отношения строятся не между правительствами, а между людьми.