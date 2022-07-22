Пять стран выразили протест против нового плана ЕС по газу

22 июля 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Страны ЕС не согласны с требованием Еврокомиссии снизить потребление газа на 15%, сообщает Bloomberg Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Испания и Греция отправят в Еврокомиссию письмо с возражениями против плана сократить потребление газа. Кроме них свой протест выразили Италия, Польша и Венгрия. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Растет оппозиция плану Европейского союза по сокращению потребления природного газа. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Испания и Греция могут направить письмо в Европейскую комиссию перед экстренной встречей министров энергетики с протестом против этого предложения», — сообщает Bloomberg. Помимо Испании и Греции, против плана выступили Италия, Польша и Венгрия, отмечается в материале. Ранее Еврокомиссия предложила антикризисный план, согласно которому страны-члены ЕС должны будут снизить потребления газа на 15% до весны 2023 года, передает RT. По информации Reuters, 12 из 27 стран ЕС не одобряют предложенный Еврокомиссией план. По информации Die Welt, Еврокомиссия может сделать план обязательным к исполнению после обсуждений 22 июля. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Испания и Греция отправят в Еврокомиссию письмо с возражениями против плана сократить потребление газа. Кроме них свой протест выразили Италия, Польша и Венгрия. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Растет оппозиция плану Европейского союза по сокращению потребления природного газа. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Испания и Греция могут направить письмо в Европейскую комиссию перед экстренной встречей министров энергетики с протестом против этого предложения», — сообщает Bloomberg. Помимо Испании и Греции, против плана выступили Италия, Польша и Венгрия, отмечается в материале. Ранее Еврокомиссия предложила антикризисный план, согласно которому страны-члены ЕС должны будут снизить потребления газа на 15% до весны 2023 года, передает RT. По информации Reuters, 12 из 27 стран ЕС не одобряют предложенный Еврокомиссией план. По информации Die Welt, Еврокомиссия может сделать план обязательным к исполнению после обсуждений 22 июля.