Из Тюмени отправилась первая партия военных специального подразделения «Тобол». Их провожали родные и близкие. На месте присутствовал корреспондент URA.RU. Куда именно отправились военные, не сообщалось.
«В эти минуты проходит тожественный митинг, приуроченный к отправке первой роты тюменского инженерного подразделения „Тобол“. Первая рота тюменского инженерного подразделения „Тобол“ войдет в состав Вооруженных сил России», — передает информационный центр правительства Тюменской области.
В составе «Тобола» — добровольцы из разных районов Тюменской области
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Из Тюмени отправилась первая партия военных специального подразделения «Тобол». Их провожали родные и близкие. На месте присутствовал корреспондент URA.RU. Куда именно отправились военные, не сообщалось. «В эти минуты проходит тожественный митинг, приуроченный к отправке первой роты тюменского инженерного подразделения „Тобол“. Первая рота тюменского инженерного подразделения „Тобол“ войдет в состав Вооруженных сил России», — передает информационный центр правительства Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что в военном комиссариате Тюмени раскрыли названия спецподразделений. Они будут носить названия «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Заработную плату военным обещают от 200 тысяч рублей в месяц, а премии за выполнение боевых задач могут достигать 300 тысяч.