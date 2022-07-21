Первая партия военных спецподразделения «Тобол» отправилась сегодня из Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из Тюмени отправилась первая партия военных специального подразделения «Тобол». Их провожали родные и близкие. На месте присутствовал корреспондент URA.RU. Куда именно отправились военные, не сообщалось.

«В эти минуты проходит тожественный митинг, приуроченный к отправке первой роты тюменского инженерного подразделения „Тобол“. Первая рота тюменского инженерного подразделения „Тобол“ войдет в состав Вооруженных сил России», — передает информационный центр правительства Тюменской области.

В составе «Тобола» — добровольцы из разных районов Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Участникам специальных подразделений «Тобол», «Тайга» и «Сибирь» выделят по 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первая партия специального подразделения отправилась из Тюмени 22 июля 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Все тюменцы, входящие в состав специального подразделения «Тобол», крепкие и сильные мужчины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Помимо подразделения «Тобол» были также созданы подразделения «Тайга» и «Сибирь» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первая рота тюменского инженерного подразделения «Тобол» войдет в состав Вооруженных сил России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Гвоздики члены специального подразделения «Тобол» возлагали к вечному огню Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одного из военных провожала жена с ребенком. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ранее URA.RU писало о том, что в военном комиссариате Тюмени раскрыли названия спецподразделений. Они будут носить названия «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Заработную плату военным обещают от 200 тысяч рублей в месяц, а премии за выполнение боевых задач могут достигать 300 тысяч.