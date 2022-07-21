21 июля 2022

В Тюмени проводили на службу первых военных спецназначения. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень
Первая партия военных спецподразделения «Тобол» отправилась сегодня из Тюмени Фото:

Из Тюмени отправилась первая партия военных специального подразделения «Тобол». Их провожали родные и близкие. На месте присутствовал корреспондент URA.RU. Куда именно отправились военные, не сообщалось.

«В эти минуты проходит тожественный митинг, приуроченный к отправке первой роты тюменского инженерного подразделения „Тобол“. Первая рота тюменского инженерного подразделения „Тобол“ войдет в состав Вооруженных сил России», — передает информационный центр правительства Тюменской области.

Проводы контрактников. Тюмень
В составе «Тобола» — добровольцы из разных районов Тюменской области
Фото:

Проводы контрактников. Тюмень
Участникам специальных подразделений «Тобол», «Тайга» и «Сибирь» выделят по 100 тысяч рублей
Фото:

Проводы контрактников. Тюмень
Первая партия специального подразделения отправилась из Тюмени 22 июля 2022 года
Фото:

Проводы контрактников. Тюмень
Все тюменцы, входящие в состав специального подразделения «Тобол», крепкие и сильные мужчины
Фото:

Проводы контрактников. Тюмень
Помимо подразделения «Тобол» были также созданы подразделения «Тайга» и «Сибирь»
Фото:

Проводы контрактников. Тюмень
Первая рота тюменского инженерного подразделения «Тобол» войдет в состав Вооруженных сил России
Фото:

Проводы контрактников. Тюмень
Гвоздики члены специального подразделения «Тобол» возлагали к вечному огню
Фото:

Проводы контрактников. Тюмень
Одного из военных провожала жена с ребенком.
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Ранее URA.RU писало о том, что в военном комиссариате Тюмени раскрыли названия спецподразделений. Они будут носить названия «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Заработную плату военным обещают от 200 тысяч рублей в месяц, а премии за выполнение боевых задач могут достигать 300 тысяч.

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Из Тюмени отправилась первая партия военных специального подразделения «Тобол». Их провожали родные и близкие. На месте присутствовал корреспондент URA.RU. Куда именно отправились военные, не сообщалось. «В эти минуты проходит тожественный митинг, приуроченный к отправке первой роты тюменского инженерного подразделения „Тобол“. Первая рота тюменского инженерного подразделения „Тобол“ войдет в состав Вооруженных сил России», — передает информационный центр правительства Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что в военном комиссариате Тюмени раскрыли названия спецподразделений. Они будут носить названия «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Заработную плату военным обещают от 200 тысяч рублей в месяц, а премии за выполнение боевых задач могут достигать 300 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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