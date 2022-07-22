Минобороны: националисты готовят радиационную катастрофу в ДНР

22 июля 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют взорвать хранилища с радиационными отходами в ДНР Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали в Донецкой народной республике (ДНР) хранилища радиоактивных и химических отходов и планируют их взорвать при отступлении. С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, Киев намерен обвинить российские подразделения в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины. В ходе спецоперации РФ, нацеленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, Киев регулярно устраивает провокации с целью дискредитации российской армии. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали в Донецкой народной республике (ДНР) хранилища радиоактивных и химических отходов и планируют их взорвать при отступлении. С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, Киев намерен обвинить российские подразделения в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины. В ходе спецоперации РФ, нацеленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, Киев регулярно устраивает провокации с целью дискредитации российской армии. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска.