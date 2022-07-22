22 июля 2022

Минобороны: националисты готовят радиационную катастрофу в ДНР

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ВСУ планируют взорвать хранилища с радиационными отходами в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали в Донецкой народной республике (ДНР) хранилища радиоактивных и химических отходов и планируют их взорвать при отступлении. С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, Киев намерен обвинить российские подразделения в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины.

В ходе спецоперации РФ, нацеленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, Киев регулярно устраивает провокации с целью дискредитации российской армии. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали в Донецкой народной республике (ДНР) хранилища радиоактивных и химических отходов и планируют их взорвать при отступлении. С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, Киев намерен обвинить российские подразделения в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины. В ходе спецоперации РФ, нацеленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, Киев регулярно устраивает провокации с целью дискредитации российской армии. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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