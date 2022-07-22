Из Росгосцирка за день уволились все артисты ключевого коллектива. Причина

23 июля 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Из Росгосцирка в один день уволились 49 артистов в знак протеста против руководства Фото: Анна Майорова © URA.RU Все артисты «Цирка на воде» — одного из самых титулованных коллективов России — в один день написали заявления об увольнении в знак протеста против действий руководства Росгосцирка. Как рассказал URA.RU руководитель шоу Андрей Шевченко, он и его коллеги были вынуждены принять такое решение в связи с тем, что члены правления компании несколько месяцев давили на них и препятствовали работе. «На протяжении нескольких месяцев нашему коллективу начали диктовать невыносимые условия. Создавались сложности с гастрольным графиком, нам предлагались для выступлений заведомо убыточные площадки. В какой-то момент нам было заявлено, что не будут продлеваться договоры на работу с ведущими артистами коллектива <…> В понедельник, 18 июля, артисты коллектива — 49 человек — подали заявление на увольнение. Нам просто не оставили другого выбора», — рассказал Шевченко. По его словам, коллектив неоднократно пытался поговорить с начальством и решить проблему, однако все это ни к чему не привело. Как утверждает руководитель шоу, ситуацию усугубила конкуренции внутри Росгосцирка, которая возникла после того, как гендиректор Сергей Беляков запустил собственное шоу «Принц цирка», полностью скопированное с «Цирка на воде» и впоследствии переименованное в «Одиссею». «Условия, на которых работает Росгосцирк с этими программами и с программой коллектива „Цирк на воде“, кардинально отличаются, в случае „Цирка на воде“ под налогообложение попадают все доходы от продажи билетов, а в случае с шоу „Принц цирка“ и „Одиссея“ — только часть доходов, так называемая гарантия, выплачиваемая Росгосцирком частным предпринимателям за организацию гастролей», — пояснил Шевченко. В 2021 году общественники требовали отставки Белякова с главы директора Росгосцирка. Как указывали представители «Творческого объединения цирковых коллективов», руководитель занял эту должность незаконно и должен ее освободить. Общественники также заявляли, что Беляков в своей стратегии использовал разработки 2018 года. Также URA.RU писало о еще одном скандале, связанным с назначением экс-директора Магнитогорского цирка Олега Хотима на должность заместителя председателя Союза цирковых деятелей. По мнению гендиректора большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного, ранее судимый за взятки Хотим, дискредитирует организацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Все артисты «Цирка на воде» — одного из самых титулованных коллективов России — в один день написали заявления об увольнении в знак протеста против действий руководства Росгосцирка. Как рассказал URA.RU руководитель шоу Андрей Шевченко, он и его коллеги были вынуждены принять такое решение в связи с тем, что члены правления компании несколько месяцев давили на них и препятствовали работе. «На протяжении нескольких месяцев нашему коллективу начали диктовать невыносимые условия. Создавались сложности с гастрольным графиком, нам предлагались для выступлений заведомо убыточные площадки. В какой-то момент нам было заявлено, что не будут продлеваться договоры на работу с ведущими артистами коллектива <…> В понедельник, 18 июля, артисты коллектива — 49 человек — подали заявление на увольнение. Нам просто не оставили другого выбора», — рассказал Шевченко. По его словам, коллектив неоднократно пытался поговорить с начальством и решить проблему, однако все это ни к чему не привело. Как утверждает руководитель шоу, ситуацию усугубила конкуренции внутри Росгосцирка, которая возникла после того, как гендиректор Сергей Беляков запустил собственное шоу «Принц цирка», полностью скопированное с «Цирка на воде» и впоследствии переименованное в «Одиссею». «Условия, на которых работает Росгосцирк с этими программами и с программой коллектива „Цирк на воде“, кардинально отличаются, в случае „Цирка на воде“ под налогообложение попадают все доходы от продажи билетов, а в случае с шоу „Принц цирка“ и „Одиссея“ — только часть доходов, так называемая гарантия, выплачиваемая Росгосцирком частным предпринимателям за организацию гастролей», — пояснил Шевченко. В 2021 году общественники требовали отставки Белякова с главы директора Росгосцирка. Как указывали представители «Творческого объединения цирковых коллективов», руководитель занял эту должность незаконно и должен ее освободить. Общественники также заявляли, что Беляков в своей стратегии использовал разработки 2018 года. Также URA.RU писало о еще одном скандале, связанным с назначением экс-директора Магнитогорского цирка Олега Хотима на должность заместителя председателя Союза цирковых деятелей. По мнению гендиректора большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного, ранее судимый за взятки Хотим, дискредитирует организацию.