Nikkei: Путина не пустят на похороны экс-премьера Абэ

Похороны Синдзо Абэ запланированы на осень Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ убит во время выступления

Японское правительство не разрешит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

«Ожидается, что японское правительство откажет президенту России Владимиру Путину в приглашении на государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ этой осенью, если он пожелает там присутствовать», — пишет Nikkei. Издание отмечает, что на Путина фактически распространяется запрет на въезд, действующий из-за спецоперации РФ на Украине.

Абэ убили 8 июля во время публичного выступления, он был известен лояльностью к РФ, сообщает «Дни.ру». Президент России выразил соболезнования в связи с гибелью политика. Путин неоднократно виделся с Абэ во время правления японского премьера. Похороны в Японии запланированы на 27 сентября. Церемония прощания родственников с погибшим уже состоялась, передает «Общественное телевидение России».