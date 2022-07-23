Nikkei: Путина не пустят на похороны экс-премьера Абэ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощальная церемония с Владимиром Аликиным. Пермь, смерть, гроб, похороны
Похороны Синдзо Абэ запланированы на осень Фото:
новость из сюжета
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ убит во время выступления

Японское правительство не разрешит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

«Ожидается, что японское правительство откажет президенту России Владимиру Путину в приглашении на государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ этой осенью, если он пожелает там присутствовать», — пишет Nikkei. Издание отмечает, что на Путина фактически распространяется запрет на въезд, действующий из-за спецоперации РФ на Украине.

Абэ убили 8 июля во время публичного выступления, он был известен лояльностью к РФ, сообщает «Дни.ру». Президент России выразил соболезнования в связи с гибелью политика. Путин неоднократно виделся с Абэ во время правления японского премьера. Похороны в Японии запланированы на 27 сентября. Церемония прощания родственников с погибшим уже состоялась, передает «Общественное телевидение России».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Японское правительство не разрешит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает японское издание Nikkei. «Ожидается, что японское правительство откажет президенту России Владимиру Путину в приглашении на государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ этой осенью, если он пожелает там присутствовать», — пишет Nikkei. Издание отмечает, что на Путина фактически распространяется запрет на въезд, действующий из-за спецоперации РФ на Украине. Абэ убили 8 июля во время публичного выступления, он был известен лояльностью к РФ, сообщает «Дни.ру». Президент России выразил соболезнования в связи с гибелью политика. Путин неоднократно виделся с Абэ во время правления японского премьера. Похороны в Японии запланированы на 27 сентября. Церемония прощания родственников с погибшим уже состоялась, передает «Общественное телевидение России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...