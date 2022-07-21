В Японии определились с похоронами экс-премьера Абэ, лояльного РФ

22 июля 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Государственные похороны Синдзо Абэ пройдут 27 сентября текущего года в Токио (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ убит во время выступления Кабинет министров Японии утвердил 27 сентября текущего года датой проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Киодо. Абэ известен своей лояльностью к России. «В ходе заседания кабинета министров утром 22 июля, правительство приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в ходе уличного выступления, в зале „Ниппод Будокан“ в парке Китаномару в Токио 27 сентября», — говорится в сообщении. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время его выступления в ходе предвыборной компании убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика. Он скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Бывший премьер-министр Японии известен своей лояльностью к России. Он хотел заключить мирный договор с Россией и сотрудничать с ней. За восемь лет руководства страной Абэ, президент РФ Владимир Путин лично встречался с ним около 30 раз. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Кабинет министров Японии утвердил 27 сентября текущего года датой проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Киодо. Абэ известен своей лояльностью к России. «В ходе заседания кабинета министров утром 22 июля, правительство приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в ходе уличного выступления, в зале „Ниппод Будокан“ в парке Китаномару в Токио 27 сентября», — говорится в сообщении. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время его выступления в ходе предвыборной компании убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика. Он скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Бывший премьер-министр Японии известен своей лояльностью к России. Он хотел заключить мирный договор с Россией и сотрудничать с ней. За восемь лет руководства страной Абэ, президент РФ Владимир Путин лично встречался с ним около 30 раз.