Путин снизил напряжение в отношениях с Японией

Президент РФ рассказал премьеру Кисиде про Украину

17 февраля 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин изложил позицию России по Украине премьер-министру Японии Фумио Кисиде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин снизил напряжение в отношениях с Японией. Телефонный разговор с премьер-министром Фумио Кисидой позволил донести до него позицию России и по гарантиям безопасности, и по ситуации на Донбассе, отмечают эксперты. Это, по мнению политологов, позволит сохранить экономические связи между РФ и Японией и стабильность на Дальнем Востоке. Инициатором телефонного разговора, по сообщению Кремля, стал японский премьер-министр Фумио Кисида. Путин рассказал ему, как идет взаимодействие с США и странами НАТО «по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ», сообщает официальный сайт Кремля kremlin.ru. Отношения с новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой у российских властей пока не столь тесные, как было с премьером Синдзо Абэ Фото: Официальный сайт президента РФ Одной из ключевых тем разговора стал конфликт на юго-востоке Украины. Как сообщается на сайте Кремля, Путин «подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта». Президент назвал «принципиальные российские подходы», которые позволят урегулировать ситуацию: они основаны на «минском соглашении» и соответствуют решениям, принятым в «нормандском формате». Разговор Путина и Кисиды эксперты считают позитивным событием. После ухода с поста премьер-министра Синдзо Абэ двусторонние контакты между Россией и Японией — близкими соседями — заметно сократились. За 8 лет руководства страной Абэ, Путин лично встречался с ним около 30 раз (не говоря уже о многочисленных созвонах), напомнил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Кисида же занял свой пост в октябре 2021 года, но сегодняшний их телефонный разговор с российским лидером стал первым. «Необходимость диалога назрела давно. У Кисиды жесткая позиция по Курилам: Россия должна отдать четыре острова, и точка. Это наши отношения сильно охладило. В условиях, когда такая напряженная обстановка и в Европе, и на Дальнем Востоке, нужны контакты на высшем уровне. Фактически вопросы территориальных споров зашли в тупик», — пояснил Кистанов. В представлении японцев Россия является таким же «оккупантом» Крыма, как и СССР «оккупантом» Курил, поясняют эксперты Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Причем эти вопросы касаются не только Южных Курил. По словам Кистанова, в ситуации с Курильскими островами японцы видят много общего с Украиной. «Они считают, что Россия ведет себя там как агрессор, „оккупировав“ Крым, как в свое время СССР „оккупировал“ Курилы. Япония может использовать момент, чтобы оказать давление на Россию из-за этого и встать на сторону Украины. Кисида сначала даже сказал, что Япония примет решительные действия, если Россия начнет наступление на Украину. Но позже заявил, что будет действовать в рамках общего курса G7 [неформальный клуб, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, США и Япония]», — пояснил Валерий Кистанов. Японское руководство, считают эксперты, действует как раз в общем русле западных партнеров, прежде всего, США. Но они меньше всего заинтересованы в начале войны в Европе и усилению напряжения в отношениях с Россией из-за этого. Как отметил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, в европейской части России у японских компаний расположены крупные производства. «В связи с ситуацией с Украиной, США пытаются включить Японию в свою санкционную кампанию против РФ. Американцы давят на японцев, чтобы нанести максимальный ущерб российской экономике. Но японцы не имеют никакого желания вовлекаться в эту кампанию», — отметил Кашин. До сих пор Япония ориентировалась на позицию США по Украине, но 17 февраля получила видение российского президента, объяснили политологи Фото: Louis Velazquez unsplash.com При этом японское руководство до сих пор по ситуации с Украиной получало напрямую информацию исключительно от США и находилось под информационным давлением Штатов. «Кисиде нужно было получить альтернативную оценку [от президента Путина] и выработать для себя наиболее обоснованную стратегию действий на случай того или иного развития событий», — считает политолог. Военная угроза в Европе для Японии «серьезный вопрос» и с экономической, и с политической точки зрения, подтверждает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Кризис на юго-востоке Украины «может отвлечь США от проблем Азиатско-Тихоокеанского региона и ослабить там присутствие Штатов». Это чревато уже конфликтом между Японией, Китаем и Тайванем по все тем же территориальным проблемам — из-за островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. «Японцы боятся, что растущая мощь Китая позволит ему отобрать острова, как Россия „отобрала“ Крым у Украины», — подтверждает Кистанов. Япония опасается, что внимание мирового сообщества к конфликту на Украине, приведет к усилению Китая в АТР и к вооруженной борьбе за острова в Восточно-Китайском море, в чем Россия тоже не заинтересована полагают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия в такой напряженности на своих восточных границах и между своими партнерами тоже не заинтересована. Поэтому, по мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, для руководства страны важно, когда «по проблемным вопросам партнеры обращаются напрямую». «Япония — наш ближайший сосед. У нас встречные озабоченности по поводу Индийско-Тихоокеанского пространства. Поэтому нам важно, чтобы интересы нашей национальной безопасности не были ущемлены», — резюмировал сенатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин снизил напряжение в отношениях с Японией. Телефонный разговор с премьер-министром Фумио Кисидой позволил донести до него позицию России и по гарантиям безопасности, и по ситуации на Донбассе, отмечают эксперты. Это, по мнению политологов, позволит сохранить экономические связи между РФ и Японией и стабильность на Дальнем Востоке. Инициатором телефонного разговора, по сообщению Кремля, стал японский премьер-министр Фумио Кисида. Путин рассказал ему, как идет взаимодействие с США и странами НАТО «по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ», сообщает официальный сайт Кремля kremlin.ru. Одной из ключевых тем разговора стал конфликт на юго-востоке Украины. Как сообщается на сайте Кремля, Путин «подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта». Президент назвал «принципиальные российские подходы», которые позволят урегулировать ситуацию: они основаны на «минском соглашении» и соответствуют решениям, принятым в «нормандском формате». Разговор Путина и Кисиды эксперты считают позитивным событием. После ухода с поста премьер-министра Синдзо Абэ двусторонние контакты между Россией и Японией — близкими соседями — заметно сократились. За 8 лет руководства страной Абэ, Путин лично встречался с ним около 30 раз (не говоря уже о многочисленных созвонах), напомнил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Кисида же занял свой пост в октябре 2021 года, но сегодняшний их телефонный разговор с российским лидером стал первым. «Необходимость диалога назрела давно. У Кисиды жесткая позиция по Курилам: Россия должна отдать четыре острова, и точка. Это наши отношения сильно охладило. В условиях, когда такая напряженная обстановка и в Европе, и на Дальнем Востоке, нужны контакты на высшем уровне. Фактически вопросы территориальных споров зашли в тупик», — пояснил Кистанов. Причем эти вопросы касаются не только Южных Курил. По словам Кистанова, в ситуации с Курильскими островами японцы видят много общего с Украиной. «Они считают, что Россия ведет себя там как агрессор, „оккупировав“ Крым, как в свое время СССР „оккупировал“ Курилы. Япония может использовать момент, чтобы оказать давление на Россию из-за этого и встать на сторону Украины. Кисида сначала даже сказал, что Япония примет решительные действия, если Россия начнет наступление на Украину. Но позже заявил, что будет действовать в рамках общего курса G7 [неформальный клуб, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, США и Япония]», — пояснил Валерий Кистанов. Японское руководство, считают эксперты, действует как раз в общем русле западных партнеров, прежде всего, США. Но они меньше всего заинтересованы в начале войны в Европе и усилению напряжения в отношениях с Россией из-за этого. Как отметил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, в европейской части России у японских компаний расположены крупные производства. «В связи с ситуацией с Украиной, США пытаются включить Японию в свою санкционную кампанию против РФ. Американцы давят на японцев, чтобы нанести максимальный ущерб российской экономике. Но японцы не имеют никакого желания вовлекаться в эту кампанию», — отметил Кашин. При этом японское руководство до сих пор по ситуации с Украиной получало напрямую информацию исключительно от США и находилось под информационным давлением Штатов. «Кисиде нужно было получить альтернативную оценку [от президента Путина] и выработать для себя наиболее обоснованную стратегию действий на случай того или иного развития событий», — считает политолог. Военная угроза в Европе для Японии «серьезный вопрос» и с экономической, и с политической точки зрения, подтверждает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Кризис на юго-востоке Украины «может отвлечь США от проблем Азиатско-Тихоокеанского региона и ослабить там присутствие Штатов». Это чревато уже конфликтом между Японией, Китаем и Тайванем по все тем же территориальным проблемам — из-за островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. «Японцы боятся, что растущая мощь Китая позволит ему отобрать острова, как Россия „отобрала“ Крым у Украины», — подтверждает Кистанов. Россия в такой напряженности на своих восточных границах и между своими партнерами тоже не заинтересована. Поэтому, по мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, для руководства страны важно, когда «по проблемным вопросам партнеры обращаются напрямую». «Япония — наш ближайший сосед. У нас встречные озабоченности по поводу Индийско-Тихоокеанского пространства. Поэтому нам важно, чтобы интересы нашей национальной безопасности не были ущемлены», — резюмировал сенатор.