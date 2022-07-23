Глава МИД Германии назвала фото Путина и Эрдогана «вызовом НАТО»

23 июля 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сфотографировался с президентом Турции Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала «вызовом» совместное фото президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Она отметила, что не понимает такого шага. «Тот факт, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, является вызовом. Член НАТО Турция оказывает массированную военную поддержку Украине. Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО», — заявила Бербок в интервью немецкой газете Bild (заблокирована в РФ). Речь идет о снимке Путина с Эрдоганом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси, который был сделан на саммите России, Турции и Ирана. Страны НАТО поддерживают Киев и поставляют туда оружие в связи со спецоперацией на Украине. По словам Владимира Путина, цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала «вызовом» совместное фото президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Она отметила, что не понимает такого шага. «Тот факт, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, является вызовом. Член НАТО Турция оказывает массированную военную поддержку Украине. Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО», — заявила Бербок в интервью немецкой газете Bild (заблокирована в РФ). Речь идет о снимке Путина с Эрдоганом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси, который был сделан на саммите России, Турции и Ирана. Страны НАТО поддерживают Киев и поставляют туда оружие в связи со спецоперацией на Украине. По словам Владимира Путина, цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса.