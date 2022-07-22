Артюхов хочет создать в ЯНАО детский лагерь

Губернатор Дмитрий Артюхов не исключил возможности создания детского лагеря в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с вожатыми в Крыму озвучил возможность появления в ЯНАО детского центра отдыха. Об этом сообщает пресс-служба губернатора на официальном сайте.

«Если создавать такие центры, то они будут предназначены не столько для оздоровления, сколько для социальной активности. Мы пока окончательно не придумали, как эту идею реализовывать, но такое желание точно есть», — приводит пресс-служба слова губернатора.

Встреча с вожатыми прошла в Евпатории, где в детском оздоровительном лагере «Smart Camp» отдыхают дети из ЯНАО. Всего за пять смен в лагере отдохнут около 2500 ямальских детей.

Ранее URA.RU рассказало, что школьники из ЯНАО названы в числе победителей конкурса «Большая перемена», прошедшего в Крыму. Губернатор Артюхов поздравил всех победителей и пригласил их на Ямал.