Премьер Венгрии Орбан допустил конец господства Запада из-за СВО

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
Западное господство было способно объединить весь мир против кого-то, считает Орбан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация России на Украине может демонстративно положить конец господству западных стран, после чего установится многополярный мир. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 31-м мероприятии Летнего свободного университета и студенческого лагеря Балваниози в Туснадфюрдо.

«Вполне может быть, что этот конфликт демонстративно положит конец западному господству, которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то… и в дверь постучится многополярный миропорядок», — подчеркнул премьер-министр Венгрии в эфире новостной программы Hírado венгерской общественной телекомпании MTVA.

Ранее Орбан заявил, что жертвами антироссийских санкций стали четыре правительства в Европе. Он уточнил, что лидерство в Москве оставалось стабильным, и украинцы не могут победить русских даже западным оружием. Кроме того, в Венгрии раскритиковали предложение ЕК снизить потребление газа. Премьер-министр также уточнял, что санкции не пошатнули Россию. Об этом сообщал RT.

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Спецоперация России на Украине может демонстративно положить конец господству западных стран, после чего установится многополярный мир. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 31-м мероприятии Летнего свободного университета и студенческого лагеря Балваниози в Туснадфюрдо. «Вполне может быть, что этот конфликт демонстративно положит конец западному господству, которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то… и в дверь постучится многополярный миропорядок», — подчеркнул премьер-министр Венгрии в эфире новостной программы Hírado венгерской общественной телекомпании MTVA. Ранее Орбан заявил, что жертвами антироссийских санкций стали четыре правительства в Европе. Он уточнил, что лидерство в Москве оставалось стабильным, и украинцы не могут победить русских даже западным оружием. Кроме того, в Венгрии раскритиковали предложение ЕК снизить потребление газа. Премьер-министр также уточнял, что санкции не пошатнули Россию. Об этом сообщал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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