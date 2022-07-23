Премьер Венгрии Орбан допустил конец господства Запада из-за СВО

23 июля 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Западное господство было способно объединить весь мир против кого-то, считает Орбан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России на Украине может демонстративно положить конец господству западных стран, после чего установится многополярный мир. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 31-м мероприятии Летнего свободного университета и студенческого лагеря Балваниози в Туснадфюрдо. «Вполне может быть, что этот конфликт демонстративно положит конец западному господству, которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то… и в дверь постучится многополярный миропорядок», — подчеркнул премьер-министр Венгрии в эфире новостной программы Hírado венгерской общественной телекомпании MTVA. Ранее Орбан заявил, что жертвами антироссийских санкций стали четыре правительства в Европе. Он уточнил, что лидерство в Москве оставалось стабильным, и украинцы не могут победить русских даже западным оружием. Кроме того, в Венгрии раскритиковали предложение ЕК снизить потребление газа. Премьер-министр также уточнял, что санкции не пошатнули Россию. Об этом сообщал RT. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Спецоперация России на Украине может демонстративно положить конец господству западных стран, после чего установится многополярный мир. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 31-м мероприятии Летнего свободного университета и студенческого лагеря Балваниози в Туснадфюрдо. «Вполне может быть, что этот конфликт демонстративно положит конец западному господству, которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то… и в дверь постучится многополярный миропорядок», — подчеркнул премьер-министр Венгрии в эфире новостной программы Hírado венгерской общественной телекомпании MTVA. Ранее Орбан заявил, что жертвами антироссийских санкций стали четыре правительства в Европе. Он уточнил, что лидерство в Москве оставалось стабильным, и украинцы не могут победить русских даже западным оружием. Кроме того, в Венгрии раскритиковали предложение ЕК снизить потребление газа. Премьер-министр также уточнял, что санкции не пошатнули Россию. Об этом сообщал RT.