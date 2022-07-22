В Венгрии раскритиковали предложение ЕК снизить потребление газа

23 июля 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Призывы к снижению поставок газа из РФ бессмысленны, считает Сийярто Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Газовый кризис в Европе Предложение Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление газа на 15% расходится с заявлениями политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. На это противоречие указал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «В последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они все решили. Они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. <…> Так откуда тревога?» — задался вопросом глава венгерского МИДа на пресс-конференции после переговоров в Москве. Его слова приводит издание Index. Сийярто подчеркнул, что покупка природного газа — это не идеологический, а физический вопрос. «Через некоторое время наступает отопительный сезон, и тогда напрасно спорить: есть газ или его нет», — резюмировал министр. Ранее Еврокомиссия предложила новый антикризисный план, согласно которому потребление газа в Европе должно сократиться на 15% до следующей весны. Дефицит российского газа Европа будет пытаться компенсировать использованием альтернативных источников энергии, наносящих больший вред окружающей среде. Такую энергетику президент РФ Владимир Путин сравнивал с нетрадиционным отношениями, подчеркивая, что возможность использования зеленых источников закончится на холодной зиме. Кроме того, подобную инициативу Еврокомиссии намерены оспорить пять европейских стран. В их числе — Испания, Греция, Италия, Польша и Венгрия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Предложение Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление газа на 15% расходится с заявлениями политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. На это противоречие указал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «В последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они все решили. Они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. <…> Так откуда тревога?» — задался вопросом глава венгерского МИДа на пресс-конференции после переговоров в Москве. Его слова приводит издание Index. Сийярто подчеркнул, что покупка природного газа — это не идеологический, а физический вопрос. «Через некоторое время наступает отопительный сезон, и тогда напрасно спорить: есть газ или его нет», — резюмировал министр. Ранее Еврокомиссия предложила новый антикризисный план, согласно которому потребление газа в Европе должно сократиться на 15% до следующей весны. Дефицит российского газа Европа будет пытаться компенсировать использованием альтернативных источников энергии, наносящих больший вред окружающей среде. Такую энергетику президент РФ Владимир Путин сравнивал с нетрадиционным отношениями, подчеркивая, что возможность использования зеленых источников закончится на холодной зиме. Кроме того, подобную инициативу Еврокомиссии намерены оспорить пять европейских стран. В их числе — Испания, Греция, Италия, Польша и Венгрия.