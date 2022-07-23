Рейс «Ямала» из Тюмени добрался до Сочи после экстренной посадки

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Суперджет авиакомпании
Самолет «Тюмень — Сочи» благополучно приземлился в Сочинском аэропорту Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Сочи и совершивший вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод, приземлился в Сочи. Об этом пресс-служба сочинского аэропорта.

«Ушедший на запасной аэродром в Минеральные воды рейс авиакомпании „Ямал“ из Тюмени вернулся в Сочи в 11:22. Воздушная гавань работает в штатном режиме, скоплений пассажиров в терминалах аэропорта нет», — передает ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Задержки рейсов объясняются облетом грозового фронта.

Ранее URA.RU сообщило, что пилот рейса «Тюмень — Сочи» принял решение о посадке на запасном аэродроме Минеральных Вод. Причиной такого решения стала гроза.

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Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Сочи и совершивший вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод, приземлился в Сочи. Об этом пресс-служба сочинского аэропорта. «Ушедший на запасной аэродром в Минеральные воды рейс авиакомпании „Ямал“ из Тюмени вернулся в Сочи в 11:22. Воздушная гавань работает в штатном режиме, скоплений пассажиров в терминалах аэропорта нет», — передает ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Задержки рейсов объясняются облетом грозового фронта. Ранее URA.RU сообщило, что пилот рейса «Тюмень — Сочи» принял решение о посадке на запасном аэродроме Минеральных Вод. Причиной такого решения стала гроза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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