Welt: Шольц задерживает поставки обещанных систем ПВО на Украину

23 июля 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

На выполнение поставок ПВО из Германии на Украину потребуется около пяти лет Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы задерживает поставку на Украину 11 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, которые власти Киева хотят купить напрямую у немецкого производителя. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники. «Украина хочет приобрести 11 систем ПВО Iris-T SLM у немецкого производителя <…> Для этих систем Киев подал экспортную заявку в правительство Германии три недели назад. Однако канцелярия еще не ответила на эту просьбу или просьбу о финансовой поддержке для покупки систем», — говорится в статье. Стоимость 11 комплексов ПВО оценивается в примерно в1,5 млрд евро. Если контракт будет заключен, то в текущем году может быть осуществлена поставка лишь одной системы. На выполнение контракта в полном объеме уйдет от четырех до пяти лет, пишет газета. Германия вместе с другими странами Запада стала наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Берлин так и не начал поставлять Украине тяжелое вооружение. Ранее Welt писала, что Шольц нарушил обещание, которое дал президенту Украины Владимиру Зеленскому, и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы задерживает поставку на Украину 11 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, которые власти Киева хотят купить напрямую у немецкого производителя. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники. «Украина хочет приобрести 11 систем ПВО Iris-T SLM у немецкого производителя <…> Для этих систем Киев подал экспортную заявку в правительство Германии три недели назад. Однако канцелярия еще не ответила на эту просьбу или просьбу о финансовой поддержке для покупки систем», — говорится в статье. Стоимость 11 комплексов ПВО оценивается в примерно в1,5 млрд евро. Если контракт будет заключен, то в текущем году может быть осуществлена поставка лишь одной системы. На выполнение контракта в полном объеме уйдет от четырех до пяти лет, пишет газета. Германия вместе с другими странами Запада стала наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Берлин так и не начал поставлять Украине тяжелое вооружение. Ранее Welt писала, что Шольц нарушил обещание, которое дал президенту Украины Владимиру Зеленскому, и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей.