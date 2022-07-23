Handelsblatt: Запад беспомощно наблюдает за новым миропорядком РФ

24 июля 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин создает новый миропорядок, заявили в Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин создает новый мировой порядок, а Запад беспомощно наблюдает за ситуацией. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. Так издание отреагировало на встречу Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «В тени кажущейся изоляции все три страны работают над тем, чтобы расширить свое влияние в мире, о чем свидетельствует встреча трех глав государств в Иране. В особенности это относится к России. Западные санкции подталкивают Путина к установлению более тесных стратегических связей с другими, незападными странами», — пишет Handelsblatt. Издание отмечает, что эта встреча посылает сигнал Западу, который теряет влияние в важных геополитических вопросах. На встрече лидеры стран обсуждали сотрудничество: Россия и Иран заключили газовую сделку на 40 млрд долларов, Турция и Иран собираются увеличить свой товарообмен в четыре раза за счет сделок по нефти и газу. Это происходит в то время, как Европа боится остаться без российского газа, передает немецкое издание. «Запад своими санкциями только возбуждает ненависть к себе. Тем более, что подсанкционные Россия и Иран формируют свою сеть контактов», — сообщает Handelsblatt. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля для защиты Донбасса. Президент России заявлял, что ограничения Запада не работают и приводят к плачевным результатам, передает RT. Путин, Эрдоган и Раиси встретились на саммите трех стран и подписали совместное заявление. Журнал Newsweek заявлял, что визит Путина в Иран укрепляет новый альянс: Россия — Иран — Сирия — Китай — Северная Корея, и это вызывает опасения. Daily Mail назвало Россию, Иран и Турцию «антизападным альянсом», сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин создает новый мировой порядок, а Запад беспомощно наблюдает за ситуацией. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. Так издание отреагировало на встречу Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «В тени кажущейся изоляции все три страны работают над тем, чтобы расширить свое влияние в мире, о чем свидетельствует встреча трех глав государств в Иране. В особенности это относится к России. Западные санкции подталкивают Путина к установлению более тесных стратегических связей с другими, незападными странами», — пишет Handelsblatt. Издание отмечает, что эта встреча посылает сигнал Западу, который теряет влияние в важных геополитических вопросах. На встрече лидеры стран обсуждали сотрудничество: Россия и Иран заключили газовую сделку на 40 млрд долларов, Турция и Иран собираются увеличить свой товарообмен в четыре раза за счет сделок по нефти и газу. Это происходит в то время, как Европа боится остаться без российского газа, передает немецкое издание. «Запад своими санкциями только возбуждает ненависть к себе. Тем более, что подсанкционные Россия и Иран формируют свою сеть контактов», — сообщает Handelsblatt. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля для защиты Донбасса. Президент России заявлял, что ограничения Запада не работают и приводят к плачевным результатам, передает RT. Путин, Эрдоган и Раиси встретились на саммите трех стран и подписали совместное заявление. Журнал Newsweek заявлял, что визит Путина в Иран укрепляет новый альянс: Россия — Иран — Сирия — Китай — Северная Корея, и это вызывает опасения. Daily Mail назвало Россию, Иран и Турцию «антизападным альянсом», сообщает телеканал 360.