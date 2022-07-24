«Вкусно — и точка» добавит в меню аналоги «Биг Мака» и «Макфлури»

24 июля 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

«Вкусно — и точка» пополнит ассортимент меню Фото: Наталья Чернова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», который на сегодня является альтернативой «Макдональдсу», появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлури». Об этом заявил гендиректор данной сети ресторанов Олег Пароев. «В самое ближайшее время мы представим замену „Макфлурри“, которую, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы. У нас есть определенные сложности [с заменой „Биг Мака“]. Не сложности, а, я бы сказал, интересная задача по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического „Биг Мака“», — уточнил он в интервью телеканалу РБК. Изначально в меню числились бургеры, похожие на ассортимент из «Макдональдса». Теперь ассортимент пополнится. Также Пароев уточнил, что вскоре в меню появится и аналог детского набора «Хэпи Мил». Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил отсутствие картофеля фри в меню ресторана. Он связал это с тем, что крупнейшие мировые производители отказались поставлять продукцию в Россию.

McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга. Телеканал 360 уточнял, что Подмосковье на 40% обеспечило продуктами рестораны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», который на сегодня является альтернативой «Макдональдсу», появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлури». Об этом заявил гендиректор данной сети ресторанов Олег Пароев. «В самое ближайшее время мы представим замену „Макфлурри“, которую, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы. У нас есть определенные сложности [с заменой „Биг Мака“]. Не сложности, а, я бы сказал, интересная задача по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического „Биг Мака“», — уточнил он в интервью телеканалу РБК. Изначально в меню числились бургеры, похожие на ассортимент из «Макдональдса». Теперь ассортимент пополнится. Также Пароев уточнил, что вскоре в меню появится и аналог детского набора «Хэпи Мил». Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил отсутствие картофеля фри в меню ресторана. Он связал это с тем, что крупнейшие мировые производители отказались поставлять продукцию в Россию. McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга. Телеканал 360 уточнял, что Подмосковье на 40% обеспечило продуктами рестораны.