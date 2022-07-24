«Вкусно — и точка» добавит в меню аналоги «Биг Мака» и «Макфлури»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие
«Вкусно — и точка» пополнит ассортимент меню Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», который на сегодня является альтернативой «Макдональдсу», появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлури». Об этом заявил гендиректор данной сети ресторанов Олег Пароев.

«В самое ближайшее время мы представим замену „Макфлурри“, которую, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы. У нас есть определенные сложности [с заменой „Биг Мака“]. Не сложности, а, я бы сказал, интересная задача по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического „Биг Мака“», — уточнил он в интервью телеканалу РБК. Изначально в меню числились бургеры, похожие на ассортимент из «Макдональдса». Теперь ассортимент пополнится. Также Пароев уточнил, что вскоре в меню появится и аналог детского набора «Хэпи Мил».

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил отсутствие картофеля фри в меню ресторана. Он связал это с тем, что крупнейшие мировые производители отказались поставлять продукцию в Россию.
McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга. Телеканал 360 уточнял, что Подмосковье на 40% обеспечило продуктами рестораны.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», который на сегодня является альтернативой «Макдональдсу», появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлури». Об этом заявил гендиректор данной сети ресторанов Олег Пароев. «В самое ближайшее время мы представим замену „Макфлурри“, которую, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы. У нас есть определенные сложности [с заменой „Биг Мака“]. Не сложности, а, я бы сказал, интересная задача по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического „Биг Мака“», — уточнил он в интервью телеканалу РБК. Изначально в меню числились бургеры, похожие на ассортимент из «Макдональдса». Теперь ассортимент пополнится. Также Пароев уточнил, что вскоре в меню появится и аналог детского набора «Хэпи Мил». Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил отсутствие картофеля фри в меню ресторана. Он связал это с тем, что крупнейшие мировые производители отказались поставлять продукцию в Россию. McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга. Телеканал 360 уточнял, что Подмосковье на 40% обеспечило продуктами рестораны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...