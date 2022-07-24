Spectator: лидеры стран ЕС выявили предателя в своих рядах

Европа восприняла сотрудничество Венгрии с Россией как предательство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Готовность Венгрии сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией многие страны ЕС восприняли как предательство. Об этом сообщила газета The Spectator.

На неделе в Москве прошла встречал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Венгрии Петера Сийярто. В ходе обсуждения Лавров заявил, что рассмотрит просьбу Венгрии об увеличении поставок российского газа в страну. Данный факт негативно воспринимается Европой.

«Трудно представить более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет президента России Владимира Путина согреть свой народ, особенно после того, как Евросоюз высмеивал критические заявления по поводу своей энергетической зависимости от Москвы. В этом контексте готовность Венгрии сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией многим показалась малодушным предательством», — пишет издание. Также газета в очередной раз отметила, что Европа потерпела крах с антироссийскими санкциями. И добавила, что помимо увеличения поставок газа, Сийярто настаивал на ускоренном строительстве двух ядерных реакторов в Венгрии, которые строит российская государственная компания «Росатом».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецоперация России на Украине может демонстративно положить конец господству западных стран, после чего установится многополярный мир. Также он раскритиковал предложение ЕК снизить потребление газа и объявлял, что жертвами санкций против РФ стали четыре правительства. Также RT писало, что в МИД Украины обвинили Орбана в пропаганде из-за критики антироссийских санкций

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Европа в связи с этим вводила санкции против России, к которым в итоге сама оказалась не готова. Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что они нарушают устав ООН, передает РАПСИ.

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