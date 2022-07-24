Певица Чичерина выпустила клип на патриотичную песню о СВО. Видео

25 июля 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Юлия Чичерина выпустила клип на патриотичную песню Фото: chicherina.com Певица Юлия Чичерина из Екатеринбурга выпустила видеоклип на патриотичную песню под названием «Красная армия всех сильней!» о специальной военной операции (СВО). Текст песни написал военный корреспондент Семен Пегов. Видеоклип появился в telegram-канале Чичериной. На некоторых кадрах видеоклипа показаны действия российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, которая проходит с целью демилитаризации и денацификации территории Украины. Кроме этого, в видео появляется бегущая строка, на которой написан текст патриотической песни. Певицы Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ. За это против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Певица неоднократно выступала для раненных солдат в Луганске и в Екатеринбурге. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица Юлия Чичерина из Екатеринбурга выпустила видеоклип на патриотичную песню под названием «Красная армия всех сильней!» о специальной военной операции (СВО). Текст песни написал военный корреспондент Семен Пегов. Видеоклип появился в telegram-канале Чичериной. На некоторых кадрах видеоклипа показаны действия российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, которая проходит с целью демилитаризации и денацификации территории Украины. Кроме этого, в видео появляется бегущая строка, на которой написан текст патриотической песни. Певицы Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ. За это против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Певица неоднократно выступала для раненных солдат в Луганске и в Екатеринбурге.