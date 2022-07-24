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Певица Чичерина выпустила клип на патриотичную песню о СВО. Видео

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Открытая лицензия на 13.08.2015. Юлия Чичерина., чичерина юлия
Юлия Чичерина выпустила клип на патриотичную песню Фото:

Певица Юлия Чичерина из Екатеринбурга выпустила видеоклип на патриотичную песню под названием «Красная армия всех сильней!» о специальной военной операции (СВО). Текст песни написал военный корреспондент Семен Пегов. Видеоклип появился в telegram-канале Чичериной.

На некоторых кадрах видеоклипа показаны действия российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, которая проходит с целью демилитаризации и денацификации территории Украины. Кроме этого, в видео появляется бегущая строка, на которой написан текст патриотической песни.

Певицы Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ. За это против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Певица неоднократно выступала для раненных солдат в Луганске и в Екатеринбурге.

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Певица Юлия Чичерина из Екатеринбурга выпустила видеоклип на патриотичную песню под названием «Красная армия всех сильней!» о специальной военной операции (СВО). Текст песни написал военный корреспондент Семен Пегов. Видеоклип появился в telegram-канале Чичериной. На некоторых кадрах видеоклипа показаны действия российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, которая проходит с целью демилитаризации и денацификации территории Украины. Кроме этого, в видео появляется бегущая строка, на которой написан текст патриотической песни. Певицы Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ. За это против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Певица неоднократно выступала для раненных солдат в Луганске и в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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