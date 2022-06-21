Чичерина спела в Луганске для раненных в спецоперации солдат. Видео

21 июня 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила в Красном Луче и Луганске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила в Красном Луче и Луганске для медиков и раненых защитников ЛНР (Луганская Народная Республика — прим. ред.). Видео певица выложила в свой telegram-канал. «Сегодня я посещаю госпитали. Лечу музыкой раненых, чтобы они быстрее поправлялись. Огромное спасибо врачам, что лечат наших защитников», — сказала Чичерина. Ранее агентство писало, что певица Юлия Чичерина после выступления в рамках патриотического забега на Уралмаше отправилась в военный госпиталь Екатеринбурга. Там она спела для раненых участников специальной военной операции РФ на Украине. Юлия Чичерина открыто выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была и певица. Ранее она получила гражданство в Донецкой народной республике. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила в Красном Луче и Луганске для медиков и раненых защитников ЛНР (Луганская Народная Республика — прим. ред.). Видео певица выложила в свой telegram-канал. «Сегодня я посещаю госпитали. Лечу музыкой раненых, чтобы они быстрее поправлялись. Огромное спасибо врачам, что лечат наших защитников», — сказала Чичерина. Ранее агентство писало, что певица Юлия Чичерина после выступления в рамках патриотического забега на Уралмаше отправилась в военный госпиталь Екатеринбурга. Там она спела для раненых участников специальной военной операции РФ на Украине. Юлия Чичерина открыто выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была и певица. Ранее она получила гражданство в Донецкой народной республике. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.