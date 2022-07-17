Лавров уличил США во лжи из-за биолабораторий на Украине

18 июля 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

У США нет доказательств о мирном характере биолабораторий на Украине, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки стремятся доказать свою невиновность, заявляя, что их биологическая деятельность на Украине была безобидной, но подтверждений этому все еще нет. Такое мнение высказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Документы предъявлены нами Вашингтону и Совету Безопасности ООН. Начата процедура получения разъяснений в соответствии с КБТО. Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств — никаких», — прокомментировал министр, приводят «Известия». По его словам, факты, имеющиеся в распоряжении ВС РФ в этой части, указывают на имеющиеся нарушения в действиях США. По его мнению, доводы, приведенные американской стороной голословны и не имеют доказательственной базы. «„Находки“, обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)». Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ходе спецоперации на Украине были обнаружены биолаборатории, финансируемые США. По информации министерства, там разрабатывали компоненты биооружия. В частности, источники биологической угрозы у границ России были раскрыты в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Соединенные Штаты Америки стремятся доказать свою невиновность, заявляя, что их биологическая деятельность на Украине была безобидной, но подтверждений этому все еще нет. Такое мнение высказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Документы предъявлены нами Вашингтону и Совету Безопасности ООН. Начата процедура получения разъяснений в соответствии с КБТО. Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств — никаких», — прокомментировал министр, приводят «Известия». По его словам, факты, имеющиеся в распоряжении ВС РФ в этой части, указывают на имеющиеся нарушения в действиях США. По его мнению, доводы, приведенные американской стороной голословны и не имеют доказательственной базы. «„Находки“, обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)». Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ходе спецоперации на Украине были обнаружены биолаборатории, финансируемые США. По информации министерства, там разрабатывали компоненты биооружия. В частности, источники биологической угрозы у границ России были раскрыты в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии.