Власти Херсона пожаловались на правящий режим Зеленского

25 июля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Кирилл Стремоусов: режим Зеленского бездумно бросает людей на верную смерть Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правящий режим президента Украины Владимира Зеленского «бездумно бросает людей на верную смерть». Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим (Владимира) Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — передал РИА «Новости» Стремоусов. Он убежден, что украинские власти специально нагнетают обстановку в отношении Херсонской области, чтобы получить больше денег от Запада. «То что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. […] Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было», — заключил он. Член комитета по международным делам Дмитрий Белик предсказал Зеленскому отставку после заговора силовиков. По его мнению, Украина с каждым днем полностью теряет себя как государство. Он подчеркнул, что недовольство внутренними проблемами растет не только среди простых украинцев, но и среди силовиков. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Правящий режим президента Украины Владимира Зеленского «бездумно бросает людей на верную смерть». Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим (Владимира) Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — передал РИА «Новости» Стремоусов. Он убежден, что украинские власти специально нагнетают обстановку в отношении Херсонской области, чтобы получить больше денег от Запада. «То что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. […] Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было», — заключил он. Член комитета по международным делам Дмитрий Белик предсказал Зеленскому отставку после заговора силовиков. По его мнению, Украина с каждым днем полностью теряет себя как государство. Он подчеркнул, что недовольство внутренними проблемами растет не только среди простых украинцев, но и среди силовиков.