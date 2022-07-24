Екатеринбуржцы ночью ограбили киоск с шаурмой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные ночью 25 июля выбили стекла и ограбили киоск с шаурмой на улице Щербакова в Екатеринбурге. Об этом рассказал очевидец.

«Какие-то пацаны грабят киоск с шаурмой на улице Щербакова. Они разбили окно и залезли во внутрь киоска», — рассказал очевидец telegram-каналу «ZLOY EKB | Злой Екатеринбуржец». На видео слышно, как разбиваются стекла киоска.

Инцидент произошел примерно в 00:30. Очевидец свистнул, чтобы привлечь внимание неизвестных, после чего один из них вышел из киоска. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что вооруженный кухонным ножом грабитель попытался ограбить салон сотовой связи. Также агентство рассказывало, что подростки выбили окна и ограбили продуктовый магазин в Екатеринбурге.