На городской свалке Перми потушили тлеющий мусор

22 июля 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

В краевом ГУ МЧС сообщили о ликвидации возгорания на городской свалке Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На главном мусорном полигоне Перми «Софроны» потушили тлеющий мусор. Информация об этом появилась 22 июля на сайте краевого ГУ МЧС. «22 июля 2022 в 19 час. 30 мин. (мст) тление мусора на полигоне твердых бытовых отходов ликвидировано», — сообщили в пресс службе управления. В тушении мусора принимали участие 12 сотрудников ТБО «Полигон» на четырех единицах техники. Силы МЧС контролировали периметр территории, чтобы возможный огонь не вышел за пределы свалки. Дежурство осуществляли три пожарные машины. По информации краевого Центра гигиены и эпидемиологии на 22:00 (мст) «содержание исследуемых загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов и дачных массивов, находящихся в непосредственной близости к полигону ТБО, не превысило предельно допустимой концентрации». Угроз жизни и здоровью населения, а также экологии Прикамья нет. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки 20 июля заметили дым, идущий с главной городской свалки. В ГУ МЧС сообщали, что угрозы населению нет, специалисты-экологи выражали озабоченность возможными токсичными выделениями. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

На главном мусорном полигоне Перми «Софроны» потушили тлеющий мусор. Информация об этом появилась 22 июля на сайте краевого ГУ МЧС. «22 июля 2022 в 19 час. 30 мин. (мст) тление мусора на полигоне твердых бытовых отходов ликвидировано», — сообщили в пресс службе управления. В тушении мусора принимали участие 12 сотрудников ТБО «Полигон» на четырех единицах техники. Силы МЧС контролировали периметр территории, чтобы возможный огонь не вышел за пределы свалки. Дежурство осуществляли три пожарные машины. По информации краевого Центра гигиены и эпидемиологии на 22:00 (мст) «содержание исследуемых загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов и дачных массивов, находящихся в непосредственной близости к полигону ТБО, не превысило предельно допустимой концентрации». Угроз жизни и здоровью населения, а также экологии Прикамья нет. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки 20 июля заметили дым, идущий с главной городской свалки. В ГУ МЧС сообщали, что угрозы населению нет, специалисты-экологи выражали озабоченность возможными токсичными выделениями.