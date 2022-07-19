19 июля 2022

В Перми загорелась главная городская свалка

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Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожар, полигон тбо, тушение пожара, свалка, полигон тко, мусорка
Пожар произошел на главном городском полигоне ТБО Фото:

На мусорном полигоне Софроны произошел пожар, задымление от возгорания дошло до дачных участков в поселке Жебреи. Об этом сообщили читатели URA.RU. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю ситуацию с возгоранием прокомментировали и рассказали подробности.

«Сообщение о тлении мусора на полигоне твердых бытовых отходов поступило в 14:20. К месту были направлены силы и средства от ТБО „Полигон“ в количестве 10 человек и 6 единиц техники. Приблизительная площадь тления мусора составляет 1000 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС отмечают, что в настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет. Специалистами ведомства проводится проверка, устанавливаются причины возникновения тления.

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На мусорном полигоне Софроны произошел пожар, задымление от возгорания дошло до дачных участков в поселке Жебреи. Об этом сообщили читатели URA.RU. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю ситуацию с возгоранием прокомментировали и рассказали подробности. «Сообщение о тлении мусора на полигоне твердых бытовых отходов поступило в 14:20. К месту были направлены силы и средства от ТБО „Полигон“ в количестве 10 человек и 6 единиц техники. Приблизительная площадь тления мусора составляет 1000 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства. В МЧС отмечают, что в настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет. Специалистами ведомства проводится проверка, устанавливаются причины возникновения тления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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