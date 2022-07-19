В Перми загорелась главная городская свалка

Пожар произошел на главном городском полигоне ТБО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На мусорном полигоне Софроны произошел пожар, задымление от возгорания дошло до дачных участков в поселке Жебреи. Об этом сообщили читатели URA.RU. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю ситуацию с возгоранием прокомментировали и рассказали подробности.

«Сообщение о тлении мусора на полигоне твердых бытовых отходов поступило в 14:20. К месту были направлены силы и средства от ТБО „Полигон“ в количестве 10 человек и 6 единиц техники. Приблизительная площадь тления мусора составляет 1000 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС отмечают, что в настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет. Специалистами ведомства проводится проверка, устанавливаются причины возникновения тления.