Референдум о присоединении Херсона и Запорожья пройдет осенью

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Референдумы в Херсонской и Запорожской областях могут пройти в один день Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентябре. Он может пройти в один день с аналогичным референдумом в Херсонской области», — заявил Рогов в интервью РИА «Новости».

Херсонская и Запорожская области перешли под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что судьбу освобожденных регионов решат их граждане, сообщает телеканал 360.

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Референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентябре. Он может пройти в один день с аналогичным референдумом в Херсонской области», — заявил Рогов в интервью РИА «Новости». Херсонская и Запорожская области перешли под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что судьбу освобожденных регионов решат их граждане, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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