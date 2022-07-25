Референдум о присоединении Херсона и Запорожья пройдет осенью

Референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентябре. Он может пройти в один день с аналогичным референдумом в Херсонской области», — заявил Рогов в интервью РИА «Новости».
Херсонская и Запорожская области перешли под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что судьбу освобожденных регионов решат их граждане, сообщает телеканал 360.
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