Депутат Госдумы проверит законность закрытия моста в Кургане

25 июля 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Жители Кургана пожаловались депутату Госдумы на закрытие Некрасовского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной думы России от Курганской области Александр Ремезков проверит законность закрытия движения по Некрасовскому мосту в Кургане. Он планирует направить обращения в антимонопольную службу и ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил помощник депутата Андрей Кисель. «На ремонт моста выделено 150 млн рублей федеральных средств. Они должны быть освоены эффективно и в установленные сроки. Но это не отменяет необходимость минимизировать неудобства для местных жителей при проведении ремонтных работ. <…> Планирую направить обращения в управление Федеральной антимонопольной службы и управление ГИБДД по Курганской области с просьбой проверить исполнение условий контракта на ремонт моста и правомерность остановки движения транспорта», — говорится в сообщении. На закрытие моста и транспортные сложности депутату пожаловалась жительница Кургана во время личного приема. Горожанка попросила у Ремезкова добиться от местных властей и подрядчиков открыть движение по путепроводу по ранее утвержденной схеме. Ранее URA.RU писало, что депутат Курганской городской думы Иван Камшилов планирует обратиться в управление Федеральной антимонопольной службы для проверки госзакупки по ремонту Некрасовского путепровода. Он хочет выяснить, не является ли полное закрытие моста для движения нарушением условий контракта. Полностью путепровод закрыли со 2 июля по 25 августа. До этого движение на мосту было перекрыто частично. Работы должны завершить до середины октября этого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной думы России от Курганской области Александр Ремезков проверит законность закрытия движения по Некрасовскому мосту в Кургане. Он планирует направить обращения в антимонопольную службу и ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил помощник депутата Андрей Кисель. «На ремонт моста выделено 150 млн рублей федеральных средств. Они должны быть освоены эффективно и в установленные сроки. Но это не отменяет необходимость минимизировать неудобства для местных жителей при проведении ремонтных работ. <…> Планирую направить обращения в управление Федеральной антимонопольной службы и управление ГИБДД по Курганской области с просьбой проверить исполнение условий контракта на ремонт моста и правомерность остановки движения транспорта», — говорится в сообщении. На закрытие моста и транспортные сложности депутату пожаловалась жительница Кургана во время личного приема. Горожанка попросила у Ремезкова добиться от местных властей и подрядчиков открыть движение по путепроводу по ранее утвержденной схеме. Ранее URA.RU писало, что депутат Курганской городской думы Иван Камшилов планирует обратиться в управление Федеральной антимонопольной службы для проверки госзакупки по ремонту Некрасовского путепровода. Он хочет выяснить, не является ли полное закрытие моста для движения нарушением условий контракта. Полностью путепровод закрыли со 2 июля по 25 августа. До этого движение на мосту было перекрыто частично. Работы должны завершить до середины октября этого года.