Депутат требует проверить аукцион по ремонту моста в Кургане

Депутат Иван Камшилов хочет обратиться в УФАС из-за ремонта Некрасовского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов планирует обратиться в управление федеральной антимонопольной службы для проверки госзакупки по ремонту Некрасовского путепровода. Он хочет выяснить, не является ли полное закрытие моста для движения нарушением условий контракта, сообщил URA.RU сам Камшилов.

«Я напишу запрос в администрацию Кургана, чтобы они представили контракт по ремонту Некрасовского моста. После анализа контракта будем обращаться в УФАС, чтобы ведомство проверило документы. Если контрактом не предусматривалось полное перекрытие моста, то должны были внести изменения в контракт, и сумма контракта должна измениться. Если б мост изначально по контракту планировали перекрыть, то сроки работ были бы другие и другая сумма. По предварительной информации, перекрывать мост не планировали. Это и нужно проверить», — говорит депутат Иван Камшилов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли Некрасовский мост для движения со 2 июля по 25 августа. До этого движение на мосту было перекрыто частично. Реконструкцию моста стоимостью более 55 млн рублей должны закончить до середины октября 2022 года. Представители мэрии были недовольны темпами работ на объекте. В июне стало известно, что подрядчик попросил полностью закрыть мост.