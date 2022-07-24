Пермяки придумали способ сократить число аварий на производствах

Пермские и московские ученые разработали «умную» систему для тренировки крановщиков-операторов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) и Московского госуниверситета пищевых производств разработали «умную» систему для тренажеров, на которых обучают крановщиков-операторов. Интеллектуальный помощник поможет рабочему усовершенствовать навыки управления техникой и ускорить выполнение операций.

«Ученые разработали модели и алгоритмы, на основе которых тренажерный комплекс „советует“ необходимые действия. Рекомендации выводятся на экран оператора и обновляются в режиме реального времени. Чтобы рассчитать оптимальные параметры процессов, тренажер учитывает специфику, характеристики оборудования и другие факторы. Применение разработки в процессе обучения операторов позволит повысить их сенсомоторные навыки, которые помогут эффективно и безопасно выполнять работу», — сообщается на сайте ПНИПУ.

По мнению разработчиков, это позволит сократить количество аварий на предприятиях. Чтобы добиться высокого качества работы программы, ученые провели более 1000 экспериментов. Сейчас разработка рекомендована для внедрения в отраслях промышленности, в которых использую краны для перемещения грузов.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ замедлить «старение» самолетов. Специалисты вуза усовершенствовали способ обработки металлических деталей спецсоставом, защищающим их от коррозии и ржавчины.

Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.