Пермяки придумали способ замедлить «старение» самолетов

Разработка пермских ученых позволяет эффективно защищать детали самолетов от ржавчины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали, как увеличить срок службы деталей для самолетов и машин, а также повысить прочность режущих инструментов. Специалисты вуза усовершенствовали способ обработки металлических изделий специальным составом, защищающим их от ржавчины и коррозии.

«На образцы из быстрорежущей, конструкционной и углеродистой стали мы нанесли тонкие покрытия на основе нитридов титана с алюминием при различных режимах. Затем оценили их свойства и установили оптимальную технологию получения нанопокрытий с высокими характеристиками», — приводит слова профессора кафедры инновационных технологий машиностроения Анны Каменевой пресс-служба вуза.

Новый способ обработки позволяет эффективнее защищать поверхности режущих инструментов и деталей из металла. Разработку можно использовать в авиационной, химической, инструментальной и других отраслях промышленности. Также она перспективна для ремонтного производства, считают авторы проекта. На свою технологию они зарегистрировали 4 патента.

Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.

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