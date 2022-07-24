Тюменец устроил одиночный пикет возле здания областного суда, где проходит заседание коллегии присяжных по уголовному делу об убийстве 8-летней девочки, пропавшей в июне 2021 года. Пост об этом был опубликован в паблике «Типичная Тюмень ЧП» соцсети «ВКонтакте». В совершении преступления обвиняется Виталий Бережной, который сначала признался в содеянном, а затем заявил, что дал показания под пытками.
«Возле здания Тюменского областного суда. Не все готовы смириться с тем, что Бережной считает себя невиновным», — сообщил автор публикации, приложив подтверждающее фото.
На фотографии изображен мужчина, который держит в руках плакат с надписью «Тюменцам нужна справедливость, педофила — в тюрьму!». В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Ни один преступник не сознается в преступлении. Тем более в таком», — считает Оксана Кочнева. «25 дадут. И это его „пожалеют“. Собаку, которую разорвать надо, потому что ведомая общественность, с подачи жены и адвоката, уже несколько месяцев защищает того, кто убил и изнасиловал девочку», — добавил Дмитрий Македонский. «Это больной человек. Видно же, что даже намордник надел. Коронавирус головного мозга», — заявила Алла Подкопаева.
Виталий Бережной был задержан 25 августа 2021 года по подозрению в убийстве и изнасиловании пропавшей 30 июня того же года 8-летней девочки. Он сознался в совершении преступления и был отправлен под арест. Затем Бережной заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. Он также настоял, чтобы его уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.
Тюменец вышел с одиночным пикетом к зданию областного суда
Паблик «Типичная Тюмень ЧП», соцсеть «ВКонтакте»
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Тюменец устроил одиночный пикет возле здания областного суда, где проходит заседание коллегии присяжных по уголовному делу об убийстве 8-летней девочки, пропавшей в июне 2021 года. Пост об этом был опубликован в паблике «Типичная Тюмень ЧП» соцсети «ВКонтакте». В совершении преступления обвиняется Виталий Бережной, который сначала признался в содеянном, а затем заявил, что дал показания под пытками. «Возле здания Тюменского областного суда. Не все готовы смириться с тем, что Бережной считает себя невиновным», — сообщил автор публикации, приложив подтверждающее фото. На фотографии изображен мужчина, который держит в руках плакат с надписью «Тюменцам нужна справедливость, педофила — в тюрьму!». В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Ни один преступник не сознается в преступлении. Тем более в таком», — считает Оксана Кочнева. «25 дадут. И это его „пожалеют“. Собаку, которую разорвать надо, потому что ведомая общественность, с подачи жены и адвоката, уже несколько месяцев защищает того, кто убил и изнасиловал девочку», — добавил Дмитрий Македонский. «Это больной человек. Видно же, что даже намордник надел. Коронавирус головного мозга», — заявила Алла Подкопаева. Виталий Бережной был задержан 25 августа 2021 года по подозрению в убийстве и изнасиловании пропавшей 30 июня того же года 8-летней девочки. Он сознался в совершении преступления и был отправлен под арест. Затем Бережной заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. Он также настоял, чтобы его уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.