У суда в Тюмени проходит акция протеста по делу об убитой девочке. Фото

25 июля 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки из Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Тюменец устроил одиночный пикет возле здания областного суда, где проходит заседание коллегии присяжных по уголовному делу об убийстве 8-летней девочки, пропавшей в июне 2021 года. Пост об этом был опубликован в паблике «Типичная Тюмень ЧП» соцсети «ВКонтакте». В совершении преступления обвиняется Виталий Бережной, который сначала признался в содеянном, а затем заявил, что дал показания под пытками. «Возле здания Тюменского областного суда. Не все готовы смириться с тем, что Бережной считает себя невиновным», — сообщил автор публикации, приложив подтверждающее фото. На фотографии изображен мужчина, который держит в руках плакат с надписью «Тюменцам нужна справедливость, педофила — в тюрьму!». В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Ни один преступник не сознается в преступлении. Тем более в таком», — считает Оксана Кочнева. «25 дадут. И это его „пожалеют“. Собаку, которую разорвать надо, потому что ведомая общественность, с подачи жены и адвоката, уже несколько месяцев защищает того, кто убил и изнасиловал девочку», — добавил Дмитрий Македонский. «Это больной человек. Видно же, что даже намордник надел. Коронавирус головного мозга», — заявила Алла Подкопаева. Виталий Бережной был задержан 25 августа 2021 года по подозрению в убийстве и изнасиловании пропавшей 30 июня того же года 8-летней девочки. Он сознался в совершении преступления и был отправлен под арест. Затем Бережной заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. Он также настоял, чтобы его уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных. Тюменец вышел с одиночным пикетом к зданию областного суда Паблик «Типичная Тюмень ЧП», соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменец устроил одиночный пикет возле здания областного суда, где проходит заседание коллегии присяжных по уголовному делу об убийстве 8-летней девочки, пропавшей в июне 2021 года. Пост об этом был опубликован в паблике «Типичная Тюмень ЧП» соцсети «ВКонтакте». В совершении преступления обвиняется Виталий Бережной, который сначала признался в содеянном, а затем заявил, что дал показания под пытками. «Возле здания Тюменского областного суда. Не все готовы смириться с тем, что Бережной считает себя невиновным», — сообщил автор публикации, приложив подтверждающее фото. На фотографии изображен мужчина, который держит в руках плакат с надписью «Тюменцам нужна справедливость, педофила — в тюрьму!». В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Ни один преступник не сознается в преступлении. Тем более в таком», — считает Оксана Кочнева. «25 дадут. И это его „пожалеют“. Собаку, которую разорвать надо, потому что ведомая общественность, с подачи жены и адвоката, уже несколько месяцев защищает того, кто убил и изнасиловал девочку», — добавил Дмитрий Македонский. «Это больной человек. Видно же, что даже намордник надел. Коронавирус головного мозга», — заявила Алла Подкопаева. Виталий Бережной был задержан 25 августа 2021 года по подозрению в убийстве и изнасиловании пропавшей 30 июня того же года 8-летней девочки. Он сознался в совершении преступления и был отправлен под арест. Затем Бережной заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. Он также настоял, чтобы его уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.