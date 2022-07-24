У нового замглавы свердловской полиции появился куратор в Москве

Владимир Кубышко назначен заместителем министра внутренних дел в начале июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Фактическим куратором еще не назначенного четвертого замглавы свердловской полиции стал замминистра внутренних дел РФ Владимир Кубышко, поставленный на должность в начале июля. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Владимир Леонидович Кубышко де-факто будет куратором еще не назначенного четвертого заместителя Александра Мешкова, поскольку на него возложен аналогичный круг обязанностей, что и на его региональных подопечных», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что кандидатура на место нового зама шефа свердловского главка полиции Александра Мешкова еще не утверждена.

Согласно официальным данным, Владимир Кубышко был назначен заместителем главы МВД РФ 4 июля. Также силовик получил погоны генерал-лейтенанта. Его функционал, как и нового заместителя главы ГУ МВД по Свердловской области, связан с командированием сотрудников в помощь местным администрациям освобожденных в ходе спецоперации РФ территорий Украины.

URA.RU направило запрос в МВД РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Сообщения о возможном появлении у Мешкова нового заместителя появились 9 июня. Инсайдер URA.RU рассказал, что четвертый заместитель у шефа свердловской полиции будет назначен в ближайшее время.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что войска РФ не допускают жертв среди мирных жителей и наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.