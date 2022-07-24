Пермские власти сэкономили на модернизации трамвайной системы

25 июля 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

В рамках модернизации в Перми закупят 44 новых трамвайных вагонов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Перми снизила стоимость модернизации трамвайной системы на 3,5 млрд рублей, сократив срок концессии. Решение принято в ходе переговоров с концессионером, сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. «В процессе переговоров с потенциальным инвестором в проект концессии по модернизации трамвайной системы Перми были внесены корректировки. Изменения в проекте позволили снизить общую стоимость с 30,5 до 27 миллиардов рублей, что в свою очередь влияет и на уменьшение расходов муниципалитета», — сообщает пресс-служба. Срок концессионного соглашения сократили с 25 до 20 лет. Поэтому переплата по кредиту стала меньше, что сэкономило бюджету 3,5 млрд рублей. В рамках модернизации в Перми трамвайный парк пополнится новыми 44 вагонами, будет сделан капремонт 35 км путей, а также будет реконструировано депо «Балатово» и тягловые станции. Работы должны будут завершить в течение трех лет. URA.RU также рассказывало о том, что пермские власти планировали заключить концессионное соглашение с московской компанией «Мовиста регионы». Это решение раскритиковала глава реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова, назвав его «кабалой на 25 лет». По ее мнению, регион таким образом загоняет себя в многомиллиардные долги.

Администрация Перми снизила стоимость модернизации трамвайной системы на 3,5 млрд рублей, сократив срок концессии. Решение принято в ходе переговоров с концессионером, сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. «В процессе переговоров с потенциальным инвестором в проект концессии по модернизации трамвайной системы Перми были внесены корректировки. Изменения в проекте позволили снизить общую стоимость с 30,5 до 27 миллиардов рублей, что в свою очередь влияет и на уменьшение расходов муниципалитета», — сообщает пресс-служба. Срок концессионного соглашения сократили с 25 до 20 лет. Поэтому переплата по кредиту стала меньше, что сэкономило бюджету 3,5 млрд рублей. В рамках модернизации в Перми трамвайный парк пополнится новыми 44 вагонами, будет сделан капремонт 35 км путей, а также будет реконструировано депо «Балатово» и тягловые станции. Работы должны будут завершить в течение трех лет. URA.RU также рассказывало о том, что пермские власти планировали заключить концессионное соглашение с московской компанией «Мовиста регионы». Это решение раскритиковала глава реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова, назвав его «кабалой на 25 лет». По ее мнению, регион таким образом загоняет себя в многомиллиардные долги.