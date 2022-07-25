Экономист Надоршин: зачем возобновят печать купюр в 5 и 10 рублей

25 июля 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Монеты стали дорогими в производстве, сказал Евгений Надоршин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Производство купюр номиналом пять и десять рублей поможет Центробанку РФ сэкономить, а также поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, чья продукция стала дешеветь из-за снижения спроса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный экономист консалтинговой компании ПФ Капитал, бывший советник министра экономического развития Российской Федерации Евгений Надоршин. «Посмотрите что происходит в лесодобывающей и деревообрабатывающей промышленности. У них спад, проблемы, экспорт в ЕС запрещен, в Азию еще надо суметь отправить. У них падает выпуск, объемы отгрузки продукции. Древесину девать некуда, а бумагу из нее сделать можно. Видимо, у ЦБ достаточно химии, красителей и оборудования, чтобы по старым технологиям, с небольшими усовершенствованиями производить из них купюры. Металл в этом случае оказался в ином положении. Он дороже. Его еще можно поставить на экспорт. Посмотрите, как наполнители из опилок подешевели. Их можно купить дешевле, чем в 2021, а может даже, чем в 2020 году. Не первый месяц снижаются цены на строительные материалы. Я думаю, что это не от хорошей жизни», — сказал Евгений Надоршин. Также он предположил, что новые технологии производства купюр пока ЦБ РФ недоступны. «Дорого стало чеканить монеты. Возможно, есть технологические препятствия для перехода на новый дизайн и уровень защиты. Можно было бы буквально из пластика сделать новую купюру, которая бы не стиралась десятилетиями. Вероятно, под новые купюры оборудования нет и не будет. И это тоже подтолкнуло вводить бумагу», — отметил экономист. По его словам, купюры все равно будут меньше изнашиваться, чем раньше. «Переход на безнал снижает спрос на наличные. Это одна из причин, почему износ купюр будет ниже. Собственно, почему мелочь и оседала в карманах. Они будут пылить шкаф. ЦБ рассчитывает хорошо сэкономить и, возможно, поддержать локальную деревообработку», — добавил эксперт. Бывший советник министра экономического развития считает, что решение ЦБ не означает скорую деноминацию. «Она исключена. Ее делать бессмысленно. Никаких препятствий для того, чтобы пользоваться купюрами нынешних номиналов, нет. 1000 — все еще нормальные деньги. На 100 рублей все еще можно что-то купить. А 5000 — еще много. Из-за роста онлайн оборота разменять 5000 стало тяжелее, чем раньше. Основной диапазон купюр вполне перекрывает базовые потребности. Даже 50 рублей еще имеет ценность», — заключил Надоршин. Ранее зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение Сергей Белов сообщил, что в конце текущего года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры. Также обсуждается вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Производство купюр номиналом пять и десять рублей поможет Центробанку РФ сэкономить, а также поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, чья продукция стала дешеветь из-за снижения спроса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный экономист консалтинговой компании ПФ Капитал, бывший советник министра экономического развития Российской Федерации Евгений Надоршин. «Посмотрите что происходит в лесодобывающей и деревообрабатывающей промышленности. У них спад, проблемы, экспорт в ЕС запрещен, в Азию еще надо суметь отправить. У них падает выпуск, объемы отгрузки продукции. Древесину девать некуда, а бумагу из нее сделать можно. Видимо, у ЦБ достаточно химии, красителей и оборудования, чтобы по старым технологиям, с небольшими усовершенствованиями производить из них купюры. Металл в этом случае оказался в ином положении. Он дороже. Его еще можно поставить на экспорт. Посмотрите, как наполнители из опилок подешевели. Их можно купить дешевле, чем в 2021, а может даже, чем в 2020 году. Не первый месяц снижаются цены на строительные материалы. Я думаю, что это не от хорошей жизни», — сказал Евгений Надоршин. Также он предположил, что новые технологии производства купюр пока ЦБ РФ недоступны. «Дорого стало чеканить монеты. Возможно, есть технологические препятствия для перехода на новый дизайн и уровень защиты. Можно было бы буквально из пластика сделать новую купюру, которая бы не стиралась десятилетиями. Вероятно, под новые купюры оборудования нет и не будет. И это тоже подтолкнуло вводить бумагу», — отметил экономист. По его словам, купюры все равно будут меньше изнашиваться, чем раньше. «Переход на безнал снижает спрос на наличные. Это одна из причин, почему износ купюр будет ниже. Собственно, почему мелочь и оседала в карманах. Они будут пылить шкаф. ЦБ рассчитывает хорошо сэкономить и, возможно, поддержать локальную деревообработку», — добавил эксперт. Бывший советник министра экономического развития считает, что решение ЦБ не означает скорую деноминацию. «Она исключена. Ее делать бессмысленно. Никаких препятствий для того, чтобы пользоваться купюрами нынешних номиналов, нет. 1000 — все еще нормальные деньги. На 100 рублей все еще можно что-то купить. А 5000 — еще много. Из-за роста онлайн оборота разменять 5000 стало тяжелее, чем раньше. Основной диапазон купюр вполне перекрывает базовые потребности. Даже 50 рублей еще имеет ценность», — заключил Надоршин. Ранее зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение Сергей Белов сообщил, что в конце текущего года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры. Также обсуждается вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот.