AT: Запад угодил в стратегическую ловушку Путина

25 июля 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Санкции против энергетического сектора РФ увеличили профицит бюджета страны, отметил Александр Марковский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Запада попали в стратегическую ловушку президента России Владимира Путина, вступив в финансовое противостояние с Москвой. Об этом заявил старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский. «Логика России носит стратегический характер. Санкции взвинтили цены на энергоносители и другое сырье, и теперь у страны огромный профицит бюджета. Конфликт для нее — гигантская воронка для Запада, куда утекают его военные и экономические ресурсы», — отметил ученый в своей статье для журнала American Thinker. По мнению обозревателя, предстоящий экономический коллапс может нарушить консенсус Запада. «В Европе наступит холодная, темная и голодная зима недовольства. Более того, поскольку Москва контролирует большую часть поставок газа, всей европейской экономике грозит крах, если Москва прекратит подачу газа», — объяснил он. Особенно уязвимыми также являются алюминиевая, стекольная, химическая и нефтехимическая отрасли, отметил Марковский. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейский стран. В связи с этим западные государства начали разрабатывать чрезвычайный план по снижению потребления газа в зимний период из-за перебоев с поставками из РФ.

Страны Запада попали в стратегическую ловушку президента России Владимира Путина, вступив в финансовое противостояние с Москвой. Об этом заявил старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский. «Логика России носит стратегический характер. Санкции взвинтили цены на энергоносители и другое сырье, и теперь у страны огромный профицит бюджета. Конфликт для нее — гигантская воронка для Запада, куда утекают его военные и экономические ресурсы», — отметил ученый в своей статье для журнала American Thinker. По мнению обозревателя, предстоящий экономический коллапс может нарушить консенсус Запада. «В Европе наступит холодная, темная и голодная зима недовольства. Более того, поскольку Москва контролирует большую часть поставок газа, всей европейской экономике грозит крах, если Москва прекратит подачу газа», — объяснил он. Особенно уязвимыми также являются алюминиевая, стекольная, химическая и нефтехимическая отрасли, отметил Марковский. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейский стран. В связи с этим западные государства начали разрабатывать чрезвычайный план по снижению потребления газа в зимний период из-за перебоев с поставками из РФ.