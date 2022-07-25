Страны ЕС экстренно готовят новый план для борьбы с Россией

25 июля 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе планируют скорректировать меры по сокращению потребления газа, сообщили в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Послы стран Европейского союза обсудят обновленный план чрезвычайного снижения потребления газа в зимний период. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на черновой текст соответствующего проекта. «Страны Европейского союза рассматривают возможность пересмотра плана снижения спроса на газ в течение зимы после того, как некоторые правительства потребовали большей гибкости. Послы ЕС должны обсудить план чрезвычайного регулирования в понедельник, накануне встречи министров энергетики. Правительства хотят более высокого порога для инициирования обязательных сокращений», — говорится в статье. По данным агентства, председательствующая в блоке Чешская Республика включила в проект закона положение, согласно которому число стран, которые в обязательном порядке должны снизить спрос на газ на 15%, будет увеличено до пяти. В то время, как предыдущее положение включало только три страны. Ранее государства-члены ЕС призвали «учитывать национальные особенности при установлении обязательных целей по сокращению» и «повышать гибкость при разработке мер по сокращению», сообщили авторы, ссылаясь на черновой вариант документа. До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы готовиться к полной остановке поставок газа из России. Это заявление было сделано в рамках антироссийской санкционной кампании Запада, начатой после объявления спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Послы стран Европейского союза обсудят обновленный план чрезвычайного снижения потребления газа в зимний период. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на черновой текст соответствующего проекта. «Страны Европейского союза рассматривают возможность пересмотра плана снижения спроса на газ в течение зимы после того, как некоторые правительства потребовали большей гибкости. Послы ЕС должны обсудить план чрезвычайного регулирования в понедельник, накануне встречи министров энергетики. Правительства хотят более высокого порога для инициирования обязательных сокращений», — говорится в статье. По данным агентства, председательствующая в блоке Чешская Республика включила в проект закона положение, согласно которому число стран, которые в обязательном порядке должны снизить спрос на газ на 15%, будет увеличено до пяти. В то время, как предыдущее положение включало только три страны. Ранее государства-члены ЕС призвали «учитывать национальные особенности при установлении обязательных целей по сокращению» и «повышать гибкость при разработке мер по сокращению», сообщили авторы, ссылаясь на черновой вариант документа. До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы готовиться к полной остановке поставок газа из России. Это заявление было сделано в рамках антироссийской санкционной кампании Запада, начатой после объявления спецоперации РФ по демилитаризации Украины.