Страны ЕС экстренно готовят новый план для борьбы с Россией

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
В Евросоюзе планируют скорректировать меры по сокращению потребления газа, сообщили в СМИ Фото:
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Послы стран Европейского союза обсудят обновленный план чрезвычайного снижения потребления газа в зимний период. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на черновой текст соответствующего проекта.

«Страны Европейского союза рассматривают возможность пересмотра плана снижения спроса на газ в течение зимы после того, как некоторые правительства потребовали большей гибкости. Послы ЕС должны обсудить план чрезвычайного регулирования в понедельник, накануне встречи министров энергетики. Правительства хотят более высокого порога для инициирования обязательных сокращений», — говорится в статье.

По данным агентства, председательствующая в блоке Чешская Республика включила в проект закона положение, согласно которому число стран, которые в обязательном порядке должны снизить спрос на газ на 15%, будет увеличено до пяти. В то время, как предыдущее положение включало только три страны.

Ранее государства-члены ЕС призвали «учитывать национальные особенности при установлении обязательных целей по сокращению» и «повышать гибкость при разработке мер по сокращению», сообщили авторы, ссылаясь на черновой вариант документа.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы готовиться к полной остановке поставок газа из России. Это заявление было сделано в рамках антироссийской санкционной кампании Запада, начатой после объявления спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

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Послы стран Европейского союза обсудят обновленный план чрезвычайного снижения потребления газа в зимний период. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на черновой текст соответствующего проекта. «Страны Европейского союза рассматривают возможность пересмотра плана снижения спроса на газ в течение зимы после того, как некоторые правительства потребовали большей гибкости. Послы ЕС должны обсудить план чрезвычайного регулирования в понедельник, накануне встречи министров энергетики. Правительства хотят более высокого порога для инициирования обязательных сокращений», — говорится в статье. По данным агентства, председательствующая в блоке Чешская Республика включила в проект закона положение, согласно которому число стран, которые в обязательном порядке должны снизить спрос на газ на 15%, будет увеличено до пяти. В то время, как предыдущее положение включало только три страны. Ранее государства-члены ЕС призвали «учитывать национальные особенности при установлении обязательных целей по сокращению» и «повышать гибкость при разработке мер по сокращению», сообщили авторы, ссылаясь на черновой вариант документа. До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы готовиться к полной остановке поставок газа из России. Это заявление было сделано в рамках антироссийской санкционной кампании Запада, начатой после объявления спецоперации РФ по демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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