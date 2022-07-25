25 июля 2022

Клаве Коке удалось продать билет на шоу в Москве за 10 миллионов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
«Magic Show Бал Клавы Коки» состоится 23 октября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) продала билет за 10 миллионов рублей на свой сольный концерт «Magic Show Бал Клавы Коки», состоящийся 23 октября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». О том, что билет куплен, Клава Кока рассказала блогеру Иде Галич, когда выступала на фестивале в Санкт-Петербурге.

«Это реально. На мое новое сольное шоу 23 октября мы сделали билет за 10 млн рублей, чтобы человек смог сам принять участие в шоу. И, по-моему, кто-то его уже купил. Пока не знаю кто, надо посмотреть», — цитирует Клаву издание 78.ru.

Артистка не рассчитывала, что кто-то купит такой билет. «Мы это делали по фану, для того, чтобы повеселиться», — отметила она.

Этот билет — эксклюзивный и первый за всю историю российского шоу-бизнеса. Купив его, человек сможет находиться не перед сценой и даже не в vip-ложе, а на одной сцене с артисткой. Тем самым, став частью шоу перед тысячами людей, спустившись на сцену сверху во время выступления Коки. Обычные билеты на концерт певицы в Москве стоят от 1300 до 7000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что после выступления на фестивале в Москве Клава Кока резко призналась, что чувствует себя рок-певицей. Однако после этого журналист Мадонна Мур наехала на артистку, заявив, что «у Клавы Коки проблемы с голосом».

Тот самый билет за 10 миллионов

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) продала билет за 10 миллионов рублей на свой сольный концерт «Magic Show Бал Клавы Коки», состоящийся 23 октября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». О том, что билет куплен, Клава Кока рассказала блогеру Иде Галич, когда выступала на фестивале в Санкт-Петербурге. «Это реально. На мое новое сольное шоу 23 октября мы сделали билет за 10 млн рублей, чтобы человек смог сам принять участие в шоу. И, по-моему, кто-то его уже купил. Пока не знаю кто, надо посмотреть», — цитирует Клаву издание 78.ru. Артистка не рассчитывала, что кто-то купит такой билет. «Мы это делали по фану, для того, чтобы повеселиться», — отметила она. Этот билет — эксклюзивный и первый за всю историю российского шоу-бизнеса. Купив его, человек сможет находиться не перед сценой и даже не в vip-ложе, а на одной сцене с артисткой. Тем самым, став частью шоу перед тысячами людей, спустившись на сцену сверху во время выступления Коки. Обычные билеты на концерт певицы в Москве стоят от 1300 до 7000 рублей. Ранее URA.RU писало, что после выступления на фестивале в Москве Клава Кока резко призналась, что чувствует себя рок-певицей. Однако после этого журналист Мадонна Мур наехала на артистку, заявив, что «у Клавы Коки проблемы с голосом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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