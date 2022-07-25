«Magic Show Бал Клавы Коки» состоится 23 октября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) продала билет за 10 миллионов рублей на свой сольный концерт «Magic Show Бал Клавы Коки», состоящийся 23 октября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». О том, что билет куплен, Клава Кока рассказала блогеру Иде Галич, когда выступала на фестивале в Санкт-Петербурге.

«Это реально. На мое новое сольное шоу 23 октября мы сделали билет за 10 млн рублей, чтобы человек смог сам принять участие в шоу. И, по-моему, кто-то его уже купил. Пока не знаю кто, надо посмотреть», — цитирует Клаву издание 78.ru.

Артистка не рассчитывала, что кто-то купит такой билет. «Мы это делали по фану, для того, чтобы повеселиться», — отметила она.

Этот билет — эксклюзивный и первый за всю историю российского шоу-бизнеса. Купив его, человек сможет находиться не перед сценой и даже не в vip-ложе, а на одной сцене с артисткой. Тем самым, став частью шоу перед тысячами людей, спустившись на сцену сверху во время выступления Коки. Обычные билеты на концерт певицы в Москве стоят от 1300 до 7000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что после выступления на фестивале в Москве Клава Кока резко призналась, что чувствует себя рок-певицей. Однако после этого журналист Мадонна Мур наехала на артистку, заявив, что «у Клавы Коки проблемы с голосом».